Под Тольятти найден живым разыскиваемый подросток

В Ставропольском районе полицейскими найден 15-летний подросток. Он передан родителям. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, Артем ушел из дома 3 январи и до вечера 6 января его местоположение было неизвестно.