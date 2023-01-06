Под Тольятти найден живым разыскиваемый подросток

В Ставропольском районе полицейскими найден 15-летний подросток. Он передан родителям. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, Артем ушел из дома 3 январи и до вечера 6 января его местоположение было неизвестно.
Последние комментарии
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.