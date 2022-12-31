ТЭЦ ВАЗа отметила 55-летний юбилей

Персонал ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отмечает юбилей родного предприятия: в 1967 году электростанция начала отпуск тепла потребителям. Сегодня она является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Европе.
Строительство ТЭЦ ВАЗа было начато в 1966 году в первую очередь для обеспечения нужд гиганта автомобильной промышленности СССР — Волжского автозавода. Впоследствии станция взяла на себя энергоснабжение всего Автозаводского района города и предприятий промышленной зоны.
За время работы станции здесь были выполнены многочисленные мероприятия, направленные на совершенствование технологий и улучшение условий труда энергетиков. В частности, с 2003 по 2012 год на ТЭЦ ВАЗа была реализована масштабная программа по усовершенствованию турбинного оборудования станции. А в 2015 году экологический проект электростанции был отмечен международной премией "GE Ecomagination".
Большое внимание на станции уделяется повышению квалификации персонала: начиная с 2011 года команда ТЭЦ ВАЗа неоднократно становилась лучшей на корпоративных и отраслевых конкурсах профессионального мастерства. В 2021 году вклад пятерых сотрудников ТЭЦ ВАЗа в развитие Тольятти был отмечен в рамках ежегодной акции общественного признания "Наши люди", а в 2022 году начальник смены котлотурбинного цеха ТЭЦ ВАЗа Андрей Тумаков получил Благодарность Министерства энергетики РФ.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа