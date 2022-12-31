16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самару от снега убирают около 200 спецмашин Ночью Самару продолжат убирать 163 единицы техники и 132 рабочих Уборкой самарских улиц от льда и снега занимаются почти 3 тыс. дворников и 163 машины Самарцев просят не смывать салаты в унитаз Тольяттинская компания по производству приборов отопления повысила производительность труда

ЖКХ и благоустройство Общество

ТЭЦ ВАЗа отметила 55-летний юбилей

ТОЛЬЯТТИ. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 8
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Персонал ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отмечает юбилей родного предприятия: в 1967 году электростанция начала отпуск тепла потребителям. Сегодня она является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Европе.

Строительство ТЭЦ ВАЗа было начато в 1966 году в первую очередь для обеспечения нужд гиганта автомобильной промышленности СССР — Волжского автозавода. Впоследствии станция взяла на себя энергоснабжение всего Автозаводского района города и предприятий промышленной зоны.

За время работы станции здесь были выполнены многочисленные мероприятия, направленные на совершенствование технологий и улучшение условий труда энергетиков. В частности, с 2003 по 2012 год на ТЭЦ ВАЗа была реализована масштабная программа по усовершенствованию турбинного оборудования станции. А в 2015 году экологический проект электростанции был отмечен международной премией "GE Ecomagination".

Большое внимание на станции уделяется повышению квалификации персонала: начиная с 2011 года команда ТЭЦ ВАЗа неоднократно становилась лучшей на корпоративных и отраслевых конкурсах профессионального мастерства. В 2021 году вклад пятерых сотрудников ТЭЦ ВАЗа в развитие Тольятти был отмечен в рамках ежегодной акции общественного признания "Наши люди", а в 2022 году начальник смены котлотурбинного цеха ТЭЦ ВАЗа Андрей Тумаков получил Благодарность Министерства энергетики РФ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1