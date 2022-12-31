ТЭЦ ВАЗа отметила 55-летний юбилей

Персонал ТЭЦ ВАЗа (Самарский филиал ПАО "Т Плюс") отмечает юбилей родного предприятия: в 1967 году электростанция начала отпуск тепла потребителям. Сегодня она является одной из крупнейших теплоэлектростанций в Европе.

Строительство ТЭЦ ВАЗа было начато в 1966 году в первую очередь для обеспечения нужд гиганта автомобильной промышленности СССР — Волжского автозавода. Впоследствии станция взяла на себя энергоснабжение всего Автозаводского района города и предприятий промышленной зоны.

За время работы станции здесь были выполнены многочисленные мероприятия, направленные на совершенствование технологий и улучшение условий труда энергетиков. В частности, с 2003 по 2012 год на ТЭЦ ВАЗа была реализована масштабная программа по усовершенствованию турбинного оборудования станции. А в 2015 году экологический проект электростанции был отмечен международной премией "GE Ecomagination".

Большое внимание на станции уделяется повышению квалификации персонала: начиная с 2011 года команда ТЭЦ ВАЗа неоднократно становилась лучшей на корпоративных и отраслевых конкурсах профессионального мастерства. В 2021 году вклад пятерых сотрудников ТЭЦ ВАЗа в развитие Тольятти был отмечен в рамках ежегодной акции общественного признания "Наши люди", а в 2022 году начальник смены котлотурбинного цеха ТЭЦ ВАЗа Андрей Тумаков получил Благодарность Министерства энергетики РФ.