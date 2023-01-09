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Суды Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в убийстве полицейской

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роман Каверин, задержанный после убийства сотрудницы полиции, останется под арестом до 1 февраля.

"Таким образом, удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного управления Следственного комитета по Самарской области Антоновой Н.В. о продлении ему срока содержания под стражей", — уточнили в суде Советского района Самары.

По информации "Волга Ньюс", силовикам предстоит проверить, мог ли Каверин на момент убийства быть подозреваемым по делу о наркоторговле. И если да, то почему ему не избирали меру пресечения.

Напомним, предполагается, что сотрудница полиции Ирина Янковская отдыхала в заведении "Карамболь" с подругой. С ними пытались познакомиться мужчины, но женщины отказались. Позже подруги вышли из заведения и собирались уехать на такси. Но к работнице МВД стал приставать один из пытавшихся знакомиться мужчин, схватил ее и стал тянуть к себе. Полицейская отмахнулась, тогда незнакомец и ударил ее ножом. Задержали подозреваемого по горячим следам. Это и был Роман Каверин, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Каверин был судим не раз. В частности, он получил срок за убийство своего отца.

"В период времени с 21:00 минут по 22:30 минут Каверин Р. Ю., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникших личных неприязненных отношений к отцу, реализуя преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, нанес последнему удары молотком и руками в жизненно важные области: по голове не менее 56, по туловищу не менее четырех, по шее не менее пяти, по конечностям не менее 23", — было указано в материалах дела.

Каверин тогда признал вину частично и сообщил, что жил с отцом в одной квартире. Отец был неоднократно судим, в последний раз — за убийство матери Романа.

По делу о смерти отца суд признал Каверина виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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