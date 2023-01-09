"ЭнергосбыТ Плюс" предлагает в морозы все вопросы решать удаленно

В условиях резкого понижения температуры окружающего воздуха Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что все вопросы с поставщиком ресурсов можно решить дистанционно, не посещая офисы обслуживания. Клиентам компании доступны многочисленные онлайн-сервисы и обширные возможности Личного кабинета.

Так, проверить свою задолженность за тепло, передать показания счетчиков, подать документы на заключение договора или получить консультацию специалиста можно с домашнего компьютера или личного смартфона. Также можно оформить подписку на получение электронной квитанции, что позволит оперативно узнавать свое начисление за тепло за предыдущий месяц. Познакомиться с различными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.

"Мы советуем жителям региона с особым вниманием отнестись к своему здоровью и ограничить время пребывания на улице в морозную погоду. Энергокомпания создала целый перечень дистанционных инструментов, которые помогут каждому из клиентов оперативно решить свои вопросы из дома", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.