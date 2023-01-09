"ЭнергосбыТ Плюс" предлагает в морозы все вопросы решать удаленно

В условиях резкого понижения температуры окружающего воздуха Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что все вопросы с поставщиком ресурсов можно решить дистанционно, не посещая офисы обслуживания. Клиентам компании доступны многочисленные онлайн-сервисы и обширные возможности Личного кабинета.
Так, проверить свою задолженность за тепло, передать показания счетчиков, подать документы на заключение договора или получить консультацию специалиста можно с домашнего компьютера или личного смартфона. Также можно оформить подписку на получение электронной квитанции, что позволит оперативно узнавать свое начисление за тепло за предыдущий месяц. Познакомиться с различными онлайн-сервисами компании можно на официальном сайте samara.esplus.ru/clients/onlayn-servisy/.
"Мы советуем жителям региона с особым вниманием отнестись к своему здоровью и ограничить время пребывания на улице в морозную погоду. Энергокомпания создала целый перечень дистанционных инструментов, которые помогут каждому из клиентов оперативно решить свои вопросы из дома", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа