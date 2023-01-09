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СМИ: "Крылья Советов" прописали в контракте с Сычевым отступные в 1 млрд рублей "Крылья Советов" взяли на сборы защитника ЦСКА Дмитрия Каптиловича "Крылья" интересуются аргентинцем Бенхамином Гарре Футболистов "Крыльев Советов" перед сборами проверили медики "Крылья Советов": Максим Глушенков и Сергей Пиняев переходят в "Локомотив"

Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" прописали в контракте с Сычевым отступные в 1 млрд рублей

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В контракте нападающего Владимира Сычевого с "Крыльями Советов" прописаны отступные в размере 200 млн руб. для "Зенита" и 1 млрд руб. для других клубов. Об пишет championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В первые полтора сезона клубы не смогут выкупить Сычевого за отступные, так как в этот период выкуп футболиста действовать не будет", — приводит издание слова источника.

Напомним, официально о трансфере Сычевого было объявлено 25 декабря. Футболист подписал контракт с "Крыльями" на три с половиной года и будет выступать под фамилией отчима - Писарский. По неофициальным данным сумма трансфера составит 100 млн рублей.

Сделке предшествовал переход в московский "Локомотив" из "Крыльев Советов" нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева. В СМИ сообщалось, что москвичи воспользовались правом выкупа, прописанным в контрактах игрока. Неофициально озвучивалась общая сумма отступных в 400 млн рублей.

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