Почти 20 тысяч клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" отказались от бумажных квитанций

Около 20 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". По результатам 2022 года данный сервис подключили больше 10 тысяч человек. Подписка на электронную квитанцию позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло не выходя из дома.
Перевод граждан на электронный формат проводится в рамках акции "Экодесант", которая направлена на сохранение природы. Оформить подписку на электронную версию платежного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс". Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца.
Ежемесячно только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. Из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, то есть всего 8 000 листов. В 2022 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к "Электронной квитанции", общими усилиями спасли порядка 40 деревьев.
"Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Электронные квитанции — это актуально, экологично, своевременно. Сервис полностью отвечает запросу клиентов на безопасные дистанционные каналы коммуникации с поставщиком ресурсов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа