Почти 20 тысяч клиентов Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" отказались от бумажных квитанций

Около 20 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от "ЭнергосбыТ Плюс". По результатам 2022 года данный сервис подключили больше 10 тысяч человек. Подписка на электронную квитанцию позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло не выходя из дома.

Перевод граждан на электронный формат проводится в рамках акции "Экодесант", которая направлена на сохранение природы. Оформить подписку на электронную версию платежного документа можно на сайте энергокомпании и в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс". Электронная квитанция доступна клиентам с 1 числа каждого месяца.

Ежемесячно только Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" рассылает свыше 400 тысяч бумажных квитанций общим весом около 2 тонн. Из одного дерева производят 16 пачек бумаги формата А4, то есть всего 8 000 листов. В 2022 году клиенты энергокомпании, подключившиеся к "Электронной квитанции", общими усилиями спасли порядка 40 деревьев.

"Мы заботимся об экологии и призываем клиентов поддержать эту инициативу. Электронные квитанции — это актуально, экологично, своевременно. Сервис полностью отвечает запросу клиентов на безопасные дистанционные каналы коммуникации с поставщиком ресурсов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.