В Самаре подрядчик сорвал многомиллионный контракт с онкодиспансером

В Самарское УФАС обратились представители "Самарского областного клинического онкологического диспансера" с требованием внести ООО "Линс Медика" в черный список недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В медучреждении сообщили, что компания сорвала контракт на поставку биопсийных игл на общую сумму в 12,7 млн рублей.
Контракт был заключен в июле 2021 года. По условиям товар должны были поставить несколькими партиями в течение 10 рабочих дней. Однако в "Линс Медика" неоднократно нарушали сроки и объемы поставок.
"Сумма неисполненных обязательств за 2022 года составила 4 млн рублей. В связи с этим ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер", основываясь на Законе о контрактной системе, приняло решение об одностороннем расторжении контракта", — отмечается в сообщении.
По итогам обращения ООО было внесено в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129