В Самаре подрядчик сорвал многомиллионный контракт с онкодиспансером

В Самарское УФАС обратились представители "Самарского областного клинического онкологического диспансера" с требованием внести ООО "Линс Медика" в черный список недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В медучреждении сообщили, что компания сорвала контракт на поставку биопсийных игл на общую сумму в 12,7 млн рублей.

Контракт был заключен в июле 2021 года. По условиям товар должны были поставить несколькими партиями в течение 10 рабочих дней. Однако в "Линс Медика" неоднократно нарушали сроки и объемы поставок.

"Сумма неисполненных обязательств за 2022 года составила 4 млн рублей. В связи с этим ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер", основываясь на Законе о контрактной системе, приняло решение об одностороннем расторжении контракта", — отмечается в сообщении.

По итогам обращения ООО было внесено в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.