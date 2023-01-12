В Самарской области до конца года планируют решить проблему участников долевого строительства

В 2022 г. в Самарской области из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 объект. Это рекордный показатель за все предыдущие годы. Таков итог большой работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона по защите и восстановлению прав граждан — участников долевого строительства. Цифры были озвучены на совещании, которое провел с министерством строительства первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Напомним, федеральный реестр (ЕРПО) — это перечень объектов жилищного строительства, которые возводились с привлечением средств граждан — инвесторов, и по тем или иным причинам не были введены в эксплуатацию. В результате оказались нарушены права граждан, вложивших средства в строительство и не получивших жилье.
Решению проблем участников долевого строительства в Самарской области уделяется особое внимание. Практически сразу после назначения Дмитрия Азарова на пост главы региона он провел первую большую встречу с дольщиками, которая длилась более девяти часов. Все жалобы и пожелания граждан были учтены, по итогам совещания был дан ряд поручений.
К настоящему времени большинство заявителей, обратившихся тогда к губернатору Самарской области с просьбой о помощи, получили жилье либо денежную компенсацию.
Темпы работы по удовлетворению прав дольщиков год от года растут. Так, за 2021 г. из единого реестра были исключены 14 объектов, в 2022 г. число исключенных объектов достигло, как было сказано выше, 31.
Важно отметить, что в соответствии с ранее утвержденным планом, Самарская область в начале минувшего года брала на себя обязательства исключить в 2022 г. из реестра 25 проблемных объектов. Этот план был перевыполнен. Объект исключают из реестра, когда дом достроен, введен в эксплуатацию и граждане получили жилье, либо когда все участники проблемного строительства получили денежную компенсацию.
Правительство Самарской области последовательно взаимодействует в решении этих вопросов с федеральным Фондом развития территорий. Однако поддержка фонда была бы невозможна без кропотливой работы министерства строительства с застройщиками, выполнения всех обязательств перед Фондом со стороны правительства Самарской области.
"Мы активно занимаемся решением вопросов, связанных с проблемами обманутых дольщиков, — отметил Виктор Кудряшов в завершение встречи. — По итогам 2022 г. из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 дом, который находился в стадии незавершенного строительства, и удовлетворены права 1 600 граждан — участников долевого строительства. Дома были достроены, часть дольщиков получила выплаты, которые компенсируют те средства, которые они вложили".
Председатель регионального Правительства напомнил, что в текущем году необходимо удовлетворить права примерно 1 800 участников долевого строительства. Это будет сделано за счет вывода из реестра еще 11 объектов, остающихся в ЕРПО.
"Все объекты достаточно непростые, но по ним создан уже серьезный задел. По отдельным объектам подготовлена проектно-сметная документация и активно ведется строительство. По ряду других мы договорились с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства о денежных компенсациях. Это касается тех случаев, когда уровень строительной готовности является низким и проще выплатить средства, чем достроить объект. Конечно, это задача очень капиталоемкая, но я уверен, что мы ее решим. Есть поддержка федерального правительства, есть ресурсы регионального бюджета, в котором запланированы средства на эти цели. Уже разработаны и утверждены графики достройки всех проблемных объектов. Теперь задача министерства строительства — контролировать соблюдение этих графиков и оказывать помощь застройщикам в работе с ресурсоснабжающими организациями, с госинспекцией строительного надзора, с Ростехнадзором, то есть с теми структурами, которые участвуют в приемке объектов и контроле за качеством строительства", — сказал Виктор Кудряшов.
Как стало известно в ходе совещания, достроить планируют четыре объекта из 11. По остальным будет назначена компенсация.
"Проблема обманутых дольщиков в этом году должна быть полностью решена. Останется еще ряд объектов, где строительством занимались товарищества собственников жилья, которые в свое время оказались в сложной ситуации. Им тоже будет оказана поддержка", — подчеркнул председатель облправительства.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.