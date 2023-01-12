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Облправительство Власть и политика

В Самарской области до конца года планируют решить проблему участников долевого строительства

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 г. в Самарской области из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 объект. Это рекордный показатель за все предыдущие годы. Таков итог большой работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и правительства региона по защите и восстановлению прав граждан — участников долевого строительства. Цифры были озвучены на совещании, которое провел с министерством строительства первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, федеральный реестр (ЕРПО) — это перечень объектов жилищного строительства, которые возводились с привлечением средств граждан — инвесторов, и по тем или иным причинам не были введены в эксплуатацию. В результате оказались нарушены права граждан, вложивших средства в строительство и не получивших жилье.

Решению проблем участников долевого строительства в Самарской области уделяется особое внимание. Практически сразу после назначения Дмитрия Азарова на пост главы региона он провел первую большую встречу с дольщиками, которая длилась более девяти часов. Все жалобы и пожелания граждан были учтены, по итогам совещания был дан ряд поручений.

К настоящему времени большинство заявителей, обратившихся тогда к губернатору Самарской области с просьбой о помощи, получили жилье либо денежную компенсацию.

Темпы работы по удовлетворению прав дольщиков год от года растут. Так, за 2021 г. из единого реестра были исключены 14 объектов, в 2022 г. число исключенных объектов достигло, как было сказано выше, 31.

Важно отметить, что в соответствии с ранее утвержденным планом, Самарская область в начале минувшего года брала на себя обязательства исключить в 2022 г. из реестра 25 проблемных объектов. Этот план был перевыполнен. Объект исключают из реестра, когда дом достроен, введен в эксплуатацию и граждане получили жилье, либо когда все участники проблемного строительства получили денежную компенсацию.

Правительство Самарской области последовательно взаимодействует в решении этих вопросов с федеральным Фондом развития территорий. Однако поддержка фонда была бы невозможна без кропотливой работы министерства строительства с застройщиками, выполнения всех обязательств перед Фондом со стороны правительства Самарской области.

"Мы активно занимаемся решением вопросов, связанных с проблемами обманутых дольщиков, — отметил Виктор Кудряшов в завершение встречи. — По итогам 2022 г. из федерального реестра проблемных объектов был исключен 31 дом, который находился в стадии незавершенного строительства, и удовлетворены права 1 600 граждан — участников долевого строительства. Дома были достроены, часть дольщиков получила выплаты, которые компенсируют те средства, которые они вложили".
Председатель регионального Правительства напомнил, что в текущем году необходимо удовлетворить права примерно 1 800 участников долевого строительства. Это будет сделано за счет вывода из реестра еще 11 объектов, остающихся в ЕРПО.

"Все объекты достаточно непростые, но по ним создан уже серьезный задел. По отдельным объектам подготовлена проектно-сметная документация и активно ведется строительство. По ряду других мы договорились с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства о денежных компенсациях. Это касается тех случаев, когда уровень строительной готовности является низким и проще выплатить средства, чем достроить объект. Конечно, это задача очень капиталоемкая, но я уверен, что мы ее решим. Есть поддержка федерального правительства, есть ресурсы регионального бюджета, в котором запланированы средства на эти цели. Уже разработаны и утверждены графики достройки всех проблемных объектов. Теперь задача министерства строительства — контролировать соблюдение этих графиков и оказывать помощь застройщикам в работе с ресурсоснабжающими организациями, с госинспекцией строительного надзора, с Ростехнадзором, то есть с теми структурами, которые участвуют в приемке объектов и контроле за качеством строительства", — сказал Виктор Кудряшов.

Как стало известно в ходе совещания, достроить планируют четыре объекта из 11. По остальным будет назначена компенсация.

"Проблема обманутых дольщиков в этом году должна быть полностью решена. Останется еще ряд объектов, где строительством занимались товарищества собственников жилья, которые в свое время оказались в сложной ситуации. Им тоже будет оказана поддержка", — подчеркнул председатель облправительства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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