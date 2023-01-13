В Самарской области жильем будет обеспечено рекордное количество детей-сирот

По итогам 2022 года в Самарской области жильем будет обеспечено 957 детей-сирот. Это рекордное количество за все время действия программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан. Итоги реализации программы подвели на совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор - глава регионального кабмина Виктор Кудряшов.

Самарская область в начале года взяла на себя обязательство обеспечить жильем 891 льготополучателя этой категории. Это значительно превышало цифры 2021 года, когда детям-сиротам было передано порядка 600 квартир.

На эти цели в бюджете 2022 года было предусмотрено 2,38 млрд рублей. План был выполнен, были привлечены дополнительные источники финансирования. Итогом станет предоставление жилья уже для 957 льготников. 732 из них уже получили ключи от квартир и до конца прошлого года стали новоселами. Остальных это приятное событие ожидает до конца января.

Темпы обеспечения жильем детей-сирот в Самарской области растут год от года. За период с 2018 по 2021 годы свой дом обрели 2706 льготников этой категории. Предоставление жилья детям-сиротам является одним из приоритетных направлений работы губернатора и правительства региона.

"Участие государства в судьбе детей-сирот - залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе. Свое жилье - это основа для успешной, самостоятельной жизни, для создания семьи. Мы с вами не раз встречались с ребятами, которые уже получили это жилье, и видим, что это колоссальный импульс развития в судьбе человека", - подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

План по обеспечению жильем детей-сирот в минувшем году выполнялся в сложных условиях: рост стоимости квадратного метра жилья, особенно в первом полугодии, привел к дефициту готовых квартир на рынке. Правительство региона оперативно реагировало на сложившуюся ситуацию, искало и находило новые инструменты для выполнения этой задачи, стимулировало муниципалитеты к поиску решений. Для городов и районов было увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм.

"В минувшем году мы, безусловно, справились с этой задачей, - отметил Виктор Кудряшов. - Главы муниципальных образований активно работали с застройщиками, были применены новые механизмы взаимодействия с участниками строительного рынка: возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, заблаговременное заключение контрактов с застройщиками, авансирование 100%-ной стоимости жилья и другие меры. Результатом стало рекордное число квартир, приобретенных для детей-сирот в 2022 году".

Кроме того, в минувшем году в регионе впервые был внедрен вариант обеспечения детей-сирот жильем с помощью жилищных сертификатов. Сертификат дает льготникам еще более широкие возможности по выбору и приобретению жилья: они могут не только самостоятельно выбрать жилое помещение на рынке, но и муниципалитет для проживания, использовать для приобретения жилья дополнительно материнский капитал или личные средства. По итогам года, 24 льготникам из числа детей-сирот были вручены такие сертификаты.