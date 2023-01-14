Тольяттинцы стали победителями общественной акции "Народное признание"

В пятницу, 13 января в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась церемония подведения итогов областной акции "Народное признание".

В 2022 году в пятнадцатый раз общенародным голосованием жители губернии выбрали тех, кто проявил себя в общественной или профессиональной деятельности и внес вклад в развитие региона. Из 695 претендентов — выбрали 18.

В номинации "Память и слава" в число победителей вошел директор Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова Дмитрий Никитин.

В номинации "Герои нашего времени" в числе победителей — ученик школы имени Сергея Павловича Королева Никита Верясов, который был выдвинут на участие в акции за спасение тонущей девочки.