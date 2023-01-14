Тольяттинцы стали победителями общественной акции "Народное признание"

В пятницу, 13 января в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась церемония подведения итогов областной акции "Народное признание".
В 2022 году в пятнадцатый раз общенародным голосованием жители губернии выбрали тех, кто проявил себя в общественной или профессиональной деятельности и внес вклад в развитие региона. Из 695 претендентов — выбрали 18.
В номинации "Память и слава" в число победителей вошел директор Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова Дмитрий Никитин.
В номинации "Герои нашего времени" в числе победителей — ученик школы имени Сергея Павловича Королева Никита Верясов, который был выдвинут на участие в акции за спасение тонущей девочки.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129