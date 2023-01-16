Счетная палата Самарской области выявила нарушения во время проверок в минимущества

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно областное министерство имущественных выполняет возложенные на него функции. Проверка затронула 2018–2022 годы. Выяснилось, что в отдельных структурах ведомства отсутствует согласованность в действиях, ведущая к недополучению доходов в областную казну.

Счетная палата выявила ряд нарушений. В частности, реестр регионального имущества области содержит недостоверные и неточные сведения, "что не позволяет обеспечить пользователей достоверной информацией о структуре имущества Самарской области".

"Министерством в полном объеме не обеспечены права собственника имущества Самарской области в части обеспечения контроля за сохранностью имущества и выполнения арендатором своих обязательств, а также установлены отдельные факты несоблюдения утвержденной методики расчета арендной платы за пользование имуществом Самарской области", — сообщили в органе государственного финансового контроля.

Кроме того, выяснилось, что должностные лица минимущества используют двойственный подход при трактовании положений земельного и регионального законодательства при определении начальной стоимости продажи права аренды земельных участков, находящихся в собственности Самарской области.

Также установлены факты неэффективного контроля со стороны чиновников ведомства за соблюдением законодательства о рекламе на территории региона, следствием чего является незаконное размещение третьими лицами рекламных конструкций на объектах недвижимости, находящихся в собственности Самарской области, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

Помимо прочего, специалисты счетной палаты зафиксировали низкий общий уровень выполнения плана приватизации на 2019–2021 годы в части объектов недвижимости (включая земельные участки) — 20,4%, или 10 объектов из 49 запланированных.

"Со стороны министерства отсутствует контроль за целесообразностью включения имущественных комплексов в прогнозный план приватизации, что ведет к планированию приватизации объектов, право государственной собственности Самарской области в отношении которых не оформлено в установленном законом порядке", — отмечается в сообщении.

Проверка формирования и выполнения государственного задания бюджетных учреждений, подведомственных министерству, свидетельствует "об отсутствии должного контроля со стороны должностных лиц министерства за соблюдением требований действующего в регионе порядка формирования государственного задания и расчета его финансового обеспечения".

В ходе контрольного мероприятия проведены встречные проверки учреждений, подведомственных минимущества. Так, по итогам проверки ГБУ СО "Санаторий "Поволжье" была обнаружена крайне низкая загруженность коечных мощностей учреждения, выявлены нарушения трудового законодательства и порядка ведения бухгалтерии, неэффективное использование имущества.

По результатам проверки другого подведомственного минимущества учреждения — "Центра кадастровой оценки" — установлены факты нецелевого и неправомерного расходования средств областного бюджета, выделенных на цели финансового обеспечения выполнения государственного задания.

При проверке ГБУ "Центр размещения рекламы" установлен целый ряд нарушений:

"Отсутствие контроля со стороны ответственных лиц учреждения за соблюдением третьими лицами требований законодательства о рекламе на территории региона, отличный друг от друга подход к формированию стоимости одноименных услуг по размещению рекламно-информационного материала на рекламных конструкциях при заключении таких договоров с контрагентами, отсутствие контроля со стороны ответственных лиц учреждения за обеспечением эффективного использования имущества, закрепленного за учреждением, и выполнением обязательств по его содержанию, отдельные факты нарушения трудового законодательства, осуществления бухгалтерского учета и законодательства о закупках, допущенные ГБУ СО "ЦРР" в проверяемом периоде", — перечислили в счетной палате.

По результатам контрольного мероприятия в министерство имущества и подведомственные ему учреждения внесены представления для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу. По результатам контрольного мероприятия направлено информационное письмо в прокуратуру Самарской области.