Сельчанин из Самарской области хранил ружье "на всякий случай" и попался полицейским

Жителя Большечерниговского района Самарской области задержали за незаконное хранение оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По словам 64-летнего мужчины, он нашел на трассе ружье, решил оставить себе и хранил "на всякий случай". Теперь же полицейским кто-то сообщил об оружии.

По данным правоохранителей, подозреваемый не работает и неоднократно был судим за умышленное причинение тяжких травм и нарушение ПДД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение оружия").