16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре за один-два года подключат все частные дома к современным коммуникациям Развитие рынка наружной рекламы обсудили в правительстве Самарской области В правительстве региона обсудили вопросы расселения граждан из зоны строительства станции метро "Театральная" Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко Ровно год назад стала доступна подача заявки на получение Карты жителя Самарской области в электронной форме

Облправительство Власть и политика

В Самаре за один-два года подключат все частные дома к современным коммуникациям

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов, обсудили, как ускорить исполнение программ по подключению частных домов областного центра к современным инженерным коммуникациям.

С 2021 г. ресурсоснабжающая организация "РКС-Самара" реализует программы "Вода — в дом" и "Удобства — в дом". Проблемы, которые призваны решить эти программы, характерны для городов-миллионников "с историей": в современном городе сохранились отдельные дома, в которые не проведены водопровод и канализация. Сейчас в Сакмаре действуют 350 водоразборных колонок. Число жилых домов, не подключенных к системе холодного водоснабжения — 2447.

В результатом выполнения программ сотни самарцев получат комфортные условия, а город избавится от водоразборных колонок.

Реализация программ стартовала в 2021 году. Чтобы получить коммуникации, горожанин должен обратиться в ООО "СКС" и оплатить подключение. Нередко для этого требуется построить уличную сеть. В результате в отдельных случаях стоимость подключения существенно возрастает. При этом, если врезка производится в сеть "СКС", этот вид работ осуществляется за счет компании. В 2022 г. "РКС-Самара" построила сети водоотведения в Штурманском переулке и частном секторе на ул. Советской Армии. Построена такде уличная сеть протяженностью 140 м в пер. Боевом.

Как отметил председатель правительства области, решение проблемы носит несистемный, точечный характер. "Необходимо в разы ускорить темпы работ. Мы должны завершить исполнение программы не за пять лет, а за один-два года", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

По поручению председателя правительства областное министерство энергетики и ЖКХ разработало три варианта ускоренной реализации программы, которые представили на обсуждение участникам совещания.

Первый вариант предусматривает продолжение реализации проекта "Вода с улицы — в дом" с последующей компенсацией части расходов льготникам.

Второй вариант предполагает строительство наружных сетей водоснабжения до домов за счет бюджетных средств. Строительство водопровода, в случае утверждения этого варианта, будет осуществляться по следующим участкам: от точки подключения до границы земельного участка, от границы земельного участка до жилого дома, ввод трубы в помещение и внутриквартирная разводка до точек разбора воды. При этом предлагается финансирование от точки подключения до границы жилого дома выполнить за счет консолидированного регионального и местного бюджетов. В этом случае заказчиком выступает администрация Самары. Оплату монтажа водопровода внутри дома предполагается возложить на собственника жилья.

Третий вариант предполагает создание технической возможности для подключения домовладений путем строительства уличной сети водоснабжения за счет бюджетных средств. Затем жители смогут обратиться в ООО "СКС" с заявлением на технологическое присоединение. При этом стоимость подключения также будет значительно ниже, чем сегодня.

Участники совещания отметили, что каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Виктор Кудряшов поручил сделать расчеты по каждому из вариантов, предусмотреть оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан. После этого средства на ускоренную реализацию программы будут запланированы в областном бюджете.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5