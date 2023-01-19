В Самаре за один-два года подключат все частные дома к современным коммуникациям

На совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов, обсудили, как ускорить исполнение программ по подключению частных домов областного центра к современным инженерным коммуникациям.

С 2021 г. ресурсоснабжающая организация "РКС-Самара" реализует программы "Вода — в дом" и "Удобства — в дом". Проблемы, которые призваны решить эти программы, характерны для городов-миллионников "с историей": в современном городе сохранились отдельные дома, в которые не проведены водопровод и канализация. Сейчас в Сакмаре действуют 350 водоразборных колонок. Число жилых домов, не подключенных к системе холодного водоснабжения — 2447.

В результатом выполнения программ сотни самарцев получат комфортные условия, а город избавится от водоразборных колонок.

Реализация программ стартовала в 2021 году. Чтобы получить коммуникации, горожанин должен обратиться в ООО "СКС" и оплатить подключение. Нередко для этого требуется построить уличную сеть. В результате в отдельных случаях стоимость подключения существенно возрастает. При этом, если врезка производится в сеть "СКС", этот вид работ осуществляется за счет компании. В 2022 г. "РКС-Самара" построила сети водоотведения в Штурманском переулке и частном секторе на ул. Советской Армии. Построена такде уличная сеть протяженностью 140 м в пер. Боевом.

Как отметил председатель правительства области, решение проблемы носит несистемный, точечный характер. "Необходимо в разы ускорить темпы работ. Мы должны завершить исполнение программы не за пять лет, а за один-два года", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

По поручению председателя правительства областное министерство энергетики и ЖКХ разработало три варианта ускоренной реализации программы, которые представили на обсуждение участникам совещания.

Первый вариант предусматривает продолжение реализации проекта "Вода с улицы — в дом" с последующей компенсацией части расходов льготникам.

Второй вариант предполагает строительство наружных сетей водоснабжения до домов за счет бюджетных средств. Строительство водопровода, в случае утверждения этого варианта, будет осуществляться по следующим участкам: от точки подключения до границы земельного участка, от границы земельного участка до жилого дома, ввод трубы в помещение и внутриквартирная разводка до точек разбора воды. При этом предлагается финансирование от точки подключения до границы жилого дома выполнить за счет консолидированного регионального и местного бюджетов. В этом случае заказчиком выступает администрация Самары. Оплату монтажа водопровода внутри дома предполагается возложить на собственника жилья.

Третий вариант предполагает создание технической возможности для подключения домовладений путем строительства уличной сети водоснабжения за счет бюджетных средств. Затем жители смогут обратиться в ООО "СКС" с заявлением на технологическое присоединение. При этом стоимость подключения также будет значительно ниже, чем сегодня.

Участники совещания отметили, что каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Виктор Кудряшов поручил сделать расчеты по каждому из вариантов, предусмотреть оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан. После этого средства на ускоренную реализацию программы будут запланированы в областном бюджете.