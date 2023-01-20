В Самарской области в 2022 г. свыше 43% твердых бытовых отходов было направлено на обработку

В пятницу, 20 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами с областным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
На совещании были озвучены результаты работы в этой сфере за 2022 год, оценены перспективы на текущий год, рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 года является обеспечение сортировки отходов в объеме 100% и снижение объема захоронения отходов в 2 раза.
В рамках создания устойчивой системы обращения с отходами на территории Самарской области успешно реализуется региональная составляющая федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.
"Если в начале 2019 года в Самарской области обрабатывалось не более 8% твердых бытовых отходов, то к концу прошлого года на территории региона было собрано более 1,1 млн т отходов, и из них при плане в 37% на обработку направлено 43,3%. Регион перевыполнил все плановые показатели федерального проекта", - отметил Виктор Кудряшов успехи Самарской области в развитии отрасли обращения с ТКО.
Таких результатов Самарской области удалось достичь за счет дополнительного ввода мощностей по обработке ТКО в период с 2019 по 2022 гг. в размере 350 тыс. т (при плановом значении 330 тыс. т).
В начале 2019 года обработку отходов в регионе осуществляли 3 мусоросортировочных комплекса. С 2019 по 2022 год в систему обращения с ТКО введены три новых комплекса, введены за счет тарифа два, модернизированы три ранее введенных мусоросортировочных комплекса с увеличением мощности объекта.
"В 2022 году в соответствии с паспортом регионального проекта в полном объеме выполнены мероприятия по модернизации мусоросортировочного комплекса в г. о. Новокуйбышевск, введена в эксплуатацию вторая линия сортировки ТКО, что позволило увеличить мощность объекта с 40 до 100 тыс. тонн в год", - сообщил министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.
В 2021–2022 гг. муниципалитетами с общей численностью населения свыше 100 тыс. человек (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань) в рамках реализации проекта "Комплексная система обращения ТКО" с участием средств федерального и областного бюджетов закуплено 2 195 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Определены места (контейнерные площадки) для расстановки контейнеров для раздельного накопления ТКО, в настоящее время ведется работа по расстановке контейнеров.
На 2023 год запланирована модернизация объекта капитального строительства "Универсальный производственный комплекс" в Тольятти. Цель реконструкции - увеличение глубины извлечения вторичных материальных ресурсов.
До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс в муниципальном районе Сызранский мощностью 100 тыс. т. Действующий комплекс мощностью 80 тыс. т будет выведен из эксплуатации, таким образом, дополнительный ввод мощности по обработке ТКО составит 20 тыс. т.
Помимо этого, в Сызранском районе в этом году планируется завершить модернизацию действующего усовершенствованного высоконагружаемого полигона твердых бытовых отходов (с увеличением вместимости полигона до 2 млн т). В рамках модернизации на полигоне будет также введен объект утилизации ТКО (компостирование) мощностью 28 тыс. т в год.
Все вышеперечисленные объекты реализуются за счет внебюджетных источников. Для достижения перспективных показателей и результатов федерального проекта в 2023–2030 гг. на территории региона планируется строительство пяти многофункциональных комплексов и трех экотехнопарков.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.