В Самарской области в 2022 г. свыше 43% твердых бытовых отходов было направлено на обработку

В пятницу, 20 января, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами с областным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

На совещании были озвучены результаты работы в этой сфере за 2022 год, оценены перспективы на текущий год, рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Напомним, что в соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина одной из национальных целей развития страны до 2030 года является обеспечение сортировки отходов в объеме 100% и снижение объема захоронения отходов в 2 раза.

В рамках создания устойчивой системы обращения с отходами на территории Самарской области успешно реализуется региональная составляющая федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". Вопросы экологической повестки находятся на личном контроле главы региона Дмитрия Азарова.

"Если в начале 2019 года в Самарской области обрабатывалось не более 8% твердых бытовых отходов, то к концу прошлого года на территории региона было собрано более 1,1 млн т отходов, и из них при плане в 37% на обработку направлено 43,3%. Регион перевыполнил все плановые показатели федерального проекта", - отметил Виктор Кудряшов успехи Самарской области в развитии отрасли обращения с ТКО.

Таких результатов Самарской области удалось достичь за счет дополнительного ввода мощностей по обработке ТКО в период с 2019 по 2022 гг. в размере 350 тыс. т (при плановом значении 330 тыс. т).

В начале 2019 года обработку отходов в регионе осуществляли 3 мусоросортировочных комплекса. С 2019 по 2022 год в систему обращения с ТКО введены три новых комплекса, введены за счет тарифа два, модернизированы три ранее введенных мусоросортировочных комплекса с увеличением мощности объекта.

"В 2022 году в соответствии с паспортом регионального проекта в полном объеме выполнены мероприятия по модернизации мусоросортировочного комплекса в г. о. Новокуйбышевск, введена в эксплуатацию вторая линия сортировки ТКО, что позволило увеличить мощность объекта с 40 до 100 тыс. тонн в год", - сообщил министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов.

В 2021–2022 гг. муниципалитетами с общей численностью населения свыше 100 тыс. человек (Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань) в рамках реализации проекта "Комплексная система обращения ТКО" с участием средств федерального и областного бюджетов закуплено 2 195 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Определены места (контейнерные площадки) для расстановки контейнеров для раздельного накопления ТКО, в настоящее время ведется работа по расстановке контейнеров.

На 2023 год запланирована модернизация объекта капитального строительства "Универсальный производственный комплекс" в Тольятти. Цель реконструкции - увеличение глубины извлечения вторичных материальных ресурсов.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс в муниципальном районе Сызранский мощностью 100 тыс. т. Действующий комплекс мощностью 80 тыс. т будет выведен из эксплуатации, таким образом, дополнительный ввод мощности по обработке ТКО составит 20 тыс. т.

Помимо этого, в Сызранском районе в этом году планируется завершить модернизацию действующего усовершенствованного высоконагружаемого полигона твердых бытовых отходов (с увеличением вместимости полигона до 2 млн т). В рамках модернизации на полигоне будет также введен объект утилизации ТКО (компостирование) мощностью 28 тыс. т в год.

Все вышеперечисленные объекты реализуются за счет внебюджетных источников. Для достижения перспективных показателей и результатов федерального проекта в 2023–2030 гг. на территории региона планируется строительство пяти многофункциональных комплексов и трех экотехнопарков.