В Самаре скорректировали расписание автобусного маршрута № 9

С учетом обращений жителей поселка "Мясокомбинат" будут отменены укороченные рейсы автобусов, следующих по маршруту № 9, сообщает пресс-служба мэрии. Это сделано для того, чтобы горожане смогли добираться до своих пунктов назначения без пересадок на другие маршруты. Скорректированное расписание уже готово.

Эти меры позволят увеличить пассажиропоток и сделать рейсы более удобными для пассажиров.

Напомним, в период организации поездок по укороченным маршрутам автобусные рейсы осуществлялись от поселка "Мясокомбинат" до 66 квартала и от поселка "Мясокомбинат" до станции метро "Победа".

А с 25 января 2023 года все рейсы будут начинаться от завода "Металлург", автобусы проследуют до поселка "Мясокомбинат" и затем в обратном направлении.