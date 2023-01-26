Дело депутата Аркадия Лазарева направили на новое рассмотрение

Самарский областной суд в четверг, 26 января, вынес решение по жалобе прокуратуры на приговор депутату Совета депутатов Самарского района региональной столицы Аркадию Лазареву. Судили народного избранника за коммерческий подкуп.

Напомним, "разработкой" Лазарева занималась ФСБ. Позже Следственный комитет возбудил в отношении депутата уголовное дело. Сообщалось, что в августе 2019 г. депутат договорился с представителем ООО "АТЛАНТ-ГРУПП" отказе от участия в электронном аукционе на госконтракт по реализации арестованного имущества. Якобы за "услугу" Лазарев должен был получить 1,5 млн рублей. В результате победителем аукциона стало именно ООО "АТЛАНТ-ГРУПП".

В распоряжении редакции Волга Ньюс оказались некоторые материалы расследования. Например, есть показания юриста о том, что Лазарев требовал, чтобы она сопроводила депутата на встречу по поводу аукциона с представителем ООО "АТЛАНТ-ГРУПП". Юрист говорит, что удивилась, поскольку в таком аукционе фирма не могла участвовать из-за нехватки возможностей для выполнения контракта.

"Мы пришли в ресторан "Дади" на пересечении Красноармейской и Куйбышева. Сели за стол. Пришли двое мужчин. Один назвал себя Андреем, другой - Иваном. Я поняла, что Андрей - представитель ООО "АТЛАНТ-ГРУПП". Далее Андрей спросил у Аркадия о цели этой встречи. Аркадий сказал, что он намерен участвовать в электронном аукционе 04.09.2019 по реализации арестованного имущества. Андрей спросил у Аркадия, подал ли он заявку на участие в аукционе от ООО "БСТ". Аркадий на это ответил невнятно. Хотя со слов Аркадия я знала, что "БСТ" заявку на участие в аукционе не подавало", - сообщала в своих показаниях юрист.

По словам юриста, разговор был напряженным. В какой-то момент Лазарев снял с себя часы, оставил телефон и предложил Андрею выйти на улицу и поговорить наедине. Мужчины вышли на длительное время. Позже Лазарев сказал юристу, что они с Андреем договорились и что фирма Лазарева не будет участвовать в аукционе.

По оперативным данным, речь на улице как раз шла о 1,5 млн рублей. В материалах дела присутствует расшифровка разговора, где один из мужчин заявляет: "Я тебе так скажу - если я не исполню свои обязательства, то ты приедешь и заберешь обратно деньги, вот в двойном размере".

Гособвинитель попросил приговорить Лазарева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей. Суд счел вину депутата доказанной, но наказание назначил гораздо мягче - три года колонии строгого режима без штрафа. Ему также зачли и срок пребывания в СИЗО.

Мягкий вердикт суда обжаловала прокуратура. По мнению надзорного ведомства, районный суд необоснованно назначил наказание ниже низшего предела.

Областной суд начал рассмотрение жалоб прокурора и адвоката еще в 2022 году. Последнее заседание состоялось 26 января. Представитель прокуратуры попросить приговорить Лазарева к 8 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 15 млн рублей. Сам Аркадий был менее краток: выступал около полутора часов. Он просил его оправдать и даже признать за ним право на реабилитацию.

В итоге жалобы осужденного оставили без удовлетворения. Но приговор все же отменили и отправили на новое рассмотрение в суд Кировского района, но в ином составе.