Решение по делу экс-главы самарской полиции Вячеслава Хомских отменили в кассации

Шестой кассационный суд отменил решение Самарского областного суда о возврате на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовного дела бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Об этом сообщил адвокат бывшего силовика Александр Николаев.

"Суд направил материалы в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение в ином составе", — рассказал адвокат Александр Николаев.

Напомним, по версии следствия, в марте 2011 г. Хомских, работавший в системе МВД, договорился с лидерами ОПС "Законовские" о взятках — 150 тыс. руб. ежемесячно. Кроме того, ему подарили "Ниву". За это Хомских должен был закрывать глаза на деятельность группировки.

По данным следствия, позже суммы взяток возросли до 400 тыс. рублей. Хомских занимал разные посты в полиции и за много лет, предположительно, получил от бандитов более 22 млн рублей.

По оперативным данным, "Законовские" появились в Самаре в 1990-х. Сначала они собирали "дань" с торговцев на Кировском рынке. Позже в сферу интересов ОПГ входили разные рынки и автостоянки. На счету некоторых членов группировки есть и убийства.

Суд Ленинского района Самары приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы и штрафу в 89,2 млн рублей. Но полицейский настаивал на невиновности. Самарский областной суд постановил — вернуть дело на новое рассмотрение. Причиной стало то, что судья Ирина Кузнецова, которая вела процесс над Хомских, ранее выносила приговор по уголовному делу бывшего замначальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. И речь там тоже шла о взятках от ОПГ "Законовские".