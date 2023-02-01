Приговор в отношении экс-мэра Отрадного отменен

Шестой кассационный суд отменил приговор о признании виновным бывшего главы Отрадного Александра Бугакова по ст. 169 ч. 2 УК РФ, сообщает "Самарское обозрение". Дело возвращено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Отрадненского городского суда.
По информации издания, в Шестую кассацию обратились не только сторона защиты, но и сторона обвинения в лице заместителя прокурора Самарской области Тимура Маслова.
"Как сторона защиты, так и государственное обвинение вносили кассационные жалобы и представления о том, что при апелляционном рассмотрении дела суд не дал оценку ни одному доводу апелляционных жалоб", — пояснил представитель подсудимого Анатолий Кузнецов.
Напомним, в 2021 г. в отношении мэра было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, глава города утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу одной из организаций. При этом УФАС по Самарской области неоднократно выдавало главе города предупреждения о необходимости прекращения таких действий.
В июне 2022 г. суд признал Бугакова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. руб., лишив также права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Также судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба в 2,9 млн рублей.
21 сентября приговор устоял в апелляции и вступил в силу. Однако несмотря на это решением думы Отрадного от 22 сентября полномочия Бугакова были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию.
Теперь рассматривать дело в Отрадном по новой будет уже другой судья. Полномочия Виктора Петрова, вынесшего оспоренное определение, прекращены на основании его собственного заявления с 21 ноября.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.