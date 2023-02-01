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Суды Происшествия

Приговор в отношении экс-мэра Отрадного отменен

ОТРАДНЫЙ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Шестой кассационный суд отменил приговор о признании виновным бывшего главы Отрадного Александра Бугакова по ст. 169 ч. 2 УК РФ, сообщает "Самарское обозрение". Дело возвращено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Отрадненского городского суда.

По информации издания, в Шестую кассацию обратились не только сторона защиты, но и сторона обвинения в лице заместителя прокурора Самарской области Тимура Маслова.

"Как сторона защиты, так и государственное обвинение вносили кассационные жалобы и представления о том, что при апелляционном рассмотрении дела суд не дал оценку ни одному доводу апелляционных жалоб", — пояснил представитель подсудимого Анатолий Кузнецов.

Напомним, в 2021 г. в отношении мэра было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По версии следствия, глава города утвердил постановление по распределению тепловых нагрузок в пользу одной из организаций. При этом УФАС по Самарской области неоднократно выдавало главе города предупреждения о необходимости прекращения таких действий.

В июне 2022 г. суд признал Бугакова виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тыс. руб., лишив также права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года. Также судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба в 2,9 млн рублей.

21 сентября приговор устоял в апелляции и вступил в силу. Однако несмотря на это решением думы Отрадного от 22 сентября полномочия Бугакова были прекращены досрочно в связи с отставкой по собственному желанию. 

Теперь рассматривать дело в Отрадном по новой будет уже другой судья. Полномочия Виктора Петрова, вынесшего оспоренное определение, прекращены на основании его собственного заявления с 21 ноября.

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