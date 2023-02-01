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Суды Происшествия

Осужденному за смертельное ДТП Марку Ланцову заменили неотбытый срок на исправительные работы

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 февраля, Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части наказания — лишения свободы более мягким видом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, 4 июня 2019 г. Марк Ланцов на Aston Martin на пересечении улиц Солнечной и Губанова поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Toyota RAV 4 под управлением 43-летнего Максима Первова. От удара Toyota выехала на тротуар и сбила 43-летнюю Аллу Штоль и трехлетнего мальчика, стоявших перед светофором. В последний момент женщина успела оттолкнуть ребенка. От полученных травм она скончалась. Ребенок выжил. Помимо этого, в аварии пострадала 38-летняя пассажирка Toyota.

24 ноября 2020 г. Промышленный районный суд признал Ланцова виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть. Экспертиза установила, что он мог избежать столкновения, если бы соблюдал правила. Мужчину приговорили к двум годам заключения в колонии-поселении и лишению водительских прав на два года после освобождения.

В 2021 г. Центральный райсуд Тольятти удовлетворил ходатайство об освобождении от наказания в связи с заболеванием (каким именно, не уточняется).

21 сентября областной суд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. В итоге ходатайство снова поступило в Центральный райсуд 8 октября 2021 года. Заседания несколько раз откладывались. А 22 апреля начальник тольяттинской колонии-поселения подал ходатайство об изменении Марку Ланцову вида исправительного учреждения на колонию общего режима.

8 июня судья Елена Ласкина удовлетворила ходатайство. 27 июля Самарский облсуд оставил это постановление без изменений.

Потом стала известна судьба ходатайства Ланцова об освобождении по болезни. 24 августа Центральный районный суд Тольятти передал его по подсудности в Куйбышевский районный суд Самары, так как Ланцова уже перевели в самарскую колонию общего режима ИК-5.

28 ноября в Куйбышевский районный суд поступило ходатайство защитника Марка Ланцова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде ограничения свободы.

1 февраля суд заменил Ланцову оставшуюся часть лишения свободы — месяц и три дня, на три месяца исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Кроме того, на заседании сам Ланцов просил освободить его от дополнительного наказания, назначенного приговором Промышленного районного суда — лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года. Судья ходатайство Ланцова в этой части не удовлетворил, указав, что дополнительное наказание подлежит исполнению после освобождения Ланцова из исправительного учреждения.

Вынесенное постановление пока не вступило в силу. У сторон есть время, чтобы обжаловать его.

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