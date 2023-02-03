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Россельхозбанк провел встречу с самарскими фермерами

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Перспективы сельского хозяйства в Самарской области обсудили участники встречи, которую провел Самарский филиал Россельхозбанка совместно с представителями региональной АККОР, Гарантийным фондом Самарской области и "Самара-АРИС".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Открыл мероприятие президент НП АККОР по Самарской области Виталий Кожеваткин. Он рассказал о том, как развиваются в регионе фермерские хозяйства малых и средних форм собственности и отметил вклад в этот процесс Россельхозбанка, а также высказал заинтересованность в проведении совместных мероприятий на постоянной основе.

С презентацией программ от Гарантийного фонда выступила Юлия Красина, генеральный директор АО МКК "Гарантийный фонд Самарской области". Она рассказала об условиях программ с государственной поддержкой и нормативных документах, отметила эффективное взаимодействие фонда с банком в части предоставления поручительств от Гарантийного фонда при оформлении кредитов.

О кредитных программах Россельхозбанка и программах льготного кредитования, реализуемых банком совместно с МСХ, рассказали сотрудники банка. Подробно остановились на программах для кредитования членов АККОР и новых заёмщиков по ходатайству от Ассоциации.

"Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку аграриям. Фермерам должна быть доступна информация о всех мерах поддержки ведения успешного бизнеса на селе: о льготных кредитных программах, грантах и субсидиях, о формах поддержки гарантийного фонда. Для этого мы и проводим совместные мероприятия", — отметил заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанка Андрей Линкер.

Помимо финансовых продуктов РСХБ предлагает фермерам и нефинансовые инструменты поддержки в рамках экосистемы Свое. Самарские аграрии активно пользуются площадкой экосистемы Свое Фермерство, которая объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Кроме того, есть аграрии региона и на платформе для реализации фермерской продукции Свое Родное. Помимо этих платформ, в экосистему входят площадки Свое Село (жилье в сельской местности), Свое Жилье (ипотечные программы банка), Свое За городом (сервис агротуризма), "Я в агро" (работа в АПК для студентов и молодых специалистов отрасли), Все Свое (платформа для жителей сельских территорий, садоводов и дачников).

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