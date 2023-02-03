В Самаре мобилизованного осудили за самовольное оставление части

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому воинской части из Тольятти за оставление места службы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Алексея Колотия призвали в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации и направили в воинскую часть в Тольятти. Однажды он оставил часть и уехал домой, где пробыл более 10 дней, но менее месяца. Позже мужчина добровольно вернулся в строй.

В отношении Алексея возбудили уголовное дело по ч. 3.1 статьи 337 УК РФ. Пока шло следствие и суд, мужчина продолжал находиться в воинской части. 31 января его приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима.

"В зале суда Колотий был взят под стражу, и до вступления приговора в законную силу будет содержаться в ФКУ "СИЗО № 1 УФСИН по Самарской области", — пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток.