В Самаре мобилизованного осудили за самовольное оставление части

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому воинской части из Тольятти за оставление места службы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Алексея Колотия призвали в ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации и направили в воинскую часть в Тольятти. Однажды он оставил часть и уехал домой, где пробыл более 10 дней, но менее месяца. Позже мужчина добровольно вернулся в строй.
В отношении Алексея возбудили уголовное дело по ч. 3.1 статьи 337 УК РФ. Пока шло следствие и суд, мужчина продолжал находиться в воинской части. 31 января его приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима.
"В зале суда Колотий был взят под стражу, и до вступления приговора в законную силу будет содержаться в ФКУ "СИЗО № 1 УФСИН по Самарской области", — пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.