Программы лояльности Новикомбанка пользуются популярностью у клиентов

На начало января 2023 года число зарплатных клиентов Новикомбанка — пользователей программ лояльности выросло более чем в два раза в сравнении с годом ранее.

Число клиентов Новикомбанка, подключившихся к программам лояльности на начало января 2023 года, выросло более чем в два раза в сравнении с январем 2022 года. Значительно увеличилась и покупательная активность клиентов — общая сумма покупок по социально-платежным картам с подключенными программами лояльности "Бонусы" выросла в три раза, а "Кешбэк" — в два раза.

Таким образом, согласно подсчетам Новикомбанка, именно клиенты программ лояльности в прошлом году совершили больше половины от всех объёмов покупок, в то время как двумя годами ранее доля таких клиентов составляла всего треть.

Напомним, что в отличие от большинства банков Новикомбанк не ухудшал условия по программам лояльности в 2022 году. А в ноябре 2022 года банк предоставил клиентам возможность самостоятельно устанавливать три из шести предложенных к выбору категорий повышенного кешбэка.

Клиенты Новикомбанка могут подключить к карте программу лояльности "Кешбэк" или "Бонусы" через мобильное приложение банка/интернет-банк, контакт-центр, в офисе банка или через персонального менеджера в организации, где владелец карты получает зарплату. Чем выше категория карты (например, МИР Премиальная), к которой подключена программа, тем выше кешбэк за покупки по ней. Размер кешбэка также зависит от суммы покупок в месяц.

"Мы рады, что программы лояльности Новикомбанка популярны у наших розничных клиентов, и их число все время растет. Среди преимуществ пользователи отмечают личную выгоду, актуальность повышенных категорий в рамках программы "Кешбэк", а также прозрачный и понятный механизм начисления и списания бонусов", — отмечает директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.