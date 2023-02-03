Новикомбанк расширяет контур финансирования

Рост корпоративного кредитного портфеля Новикомбанка по итогам 2022 года превысил 37%. Опорный банк Ростеха активно расширяет круг финансируемых проектов за счет заемщиков различных отраслей реального сектора экономики.

Будучи опорным банком российской промышленности с компетенциями универсального коммерческого финансового института и совмещая опыт, профессионализм и индивидуальный подход, Новикомбанк создает ресурсное обеспечение для развития и роста своих клиентов — как отраслевых лидеров, так и компаний малого и среднего бизнеса.

"Новикомбанк уже 30 лет работает на российском финансовом рынке. В нашем портфеле — множество проектов из самых различных отраслей экономики. Поддержка промышленности всегда была нашей главной миссией, и мы делаем все возможное для обеспечения бесперебойности работы наших ключевых клиентов — высокотехнологичных предприятий. Но в то же время банк не ограничивается какими-то отдельными отраслями или сегментами. Мы открыты для сотрудничества. Это подтверждается структурой нашего портфеля, который по итогам 2022 года практически 50/50 состоит из проектов профильных для банка отраслей — авиастроения, судостроения, электроники, и иных отраслей экономики: инфраструктурное строительство, электроэнергетика, нефтехимия, связь" — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Динамично наращивая портфель, банк неукоснительно соблюдает все требования и нормативы регулятора и эффективно управляет кредитным риском. Это позволяет поддерживать качество портфеля и обеспечивает высокие финансовые результаты деятельности.

Новикомбанк предлагает наиболее эффективные и надежные решения, помогая клиентам добиваться целей и ставить перед собой новые, еще более амбициозные. "Выращивание" клиента, развитие его бизнеса — одна из важных задач финансового партнера. Особенно наглядно это работает в сегменте МСП, когда маленькая компания постепенно становится средней, а некоторые вырастают и до сегмента крупного бизнеса — в Новикомбанке таких примеров уже немало. Их количество будет расти, ведь для отечественных производителей освободились рыночные ниши и открылись новые возможности.

В свой юбилейный год Новикомбанк планирует и дальше следовать своей стратегии, укрепляя технологический суверенитет России и помогая ей занять лидерские позиции в экономике будущего.