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Происшествия

Обманувший дольщиков "гений НЛП" Алексей Шиперко ищет работу за миллион

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На популярном ресурсе объявлений появилось необычное резюме на вакансию директора или замдиректора в Москве. Оно размещено от имени бывшего гендиректора инвестиционно-строительной компании "Фининвест" Алексея Шиперко.

Фото: avito.ru

Резюме начинается со скромного заявления "гений ищет гениев, которые ищут гениев".

"Я в 14 лет стал долларовым миллионером, а в 26 лет я, совершенно один, без чьей-либо помощи и прикрытия стал лидером, полностью захватил весь рынок недвижимости Самарской области и 12 лет безоговорочно удерживал его (спросите у любого в Самаре и Самарской области: "Квартал", "Фининвест"). И я сделал это так быстро и так мощно (всего лишь за 3 года)", — пишет о себе соискатель.

Он также утверждает, что "открыл и доказал одновременное сосуществование двух миров в одном измерении и течение одного времени в другом", "открыл новое изучение, которое излучает мозг человека", "открыл универсальную Формулу, самую всеобъясняющую формулу на свете" и перечисляет еще много подобных "открытий".

Кстати, в интернете можно найти и предложения купить книгу Алексея Шиперко. Приобрести "Шпаргалку миллиардера" можно всего за 804 рубля.

"Я — самый страшный мошенник в истории России за 1000 лет, и я знаю точно, что и на 1000 лет вперед! Я в два раза страшнее даже самого Мавроди (судя по сроку приговора). Я организовал огромную чёрную дыру в мировом уголовном законодательстве, просто приносящую бесконечные деньги, необъяснимо поглощающую в себя всё пространство и всё время (это первый в мире прецедент преступления самого высокого логического уровня, трёхмерное мошенничество вообще из другого измерения)", — гласит описание литературного произведения на 428 бумажных страниц.

Дата выпуска книги — 15 сентября 2022 года.

Напомним, Шиперко судили в Самаре за мошенничество в особо крупном размере. В 2012 г. он организовал ИСК "ФинИнвест". Мужчина снял помещение у сожительницы, открыл офис и разместил объявления в СМИ и на рекламных щитах в городе. В рекламе он сообщал сведения не соответствующие действительности: якобы его предприятие строит несколько многоквартирных домов, а также имеет доли в строительстве еще нескольких многоэтажек. На самом же деле эти объекты возводились другими компаниями и к Шиперко отношения не имели.

Но более 200 человек заключили с фирмой Шиперко договоры и внесли деньги: от 50 тыс. до 3,4 млн рублей. По данным следствия, Шиперко всего получил более 244 млн рублей. Следователи предполагали, что Шиперко применял инструменты нейролингвистического программирования. Например, при обыске у него изъяли журнал с надписью "Содержание видеотренингов" с указанием дисков и сайтов и названием тем: "Практика нейролингвистического программирования (НЛП)", "Курс НЛП", "Мастер НЛП", метапрограммы по курсу так называемого "боевого" НЛП и т. д. А в автомобиле Шиперко тогда нашли психологические портреты людей, которые затем стали его жертвами.

В 2015 г. суд Ленинского района города приговорил Шиперко к девяти годам колонии. Он также должен был возместить ущерб потерпевшим. Позже Шиперко судили снова: по вновь открывшимся эпизодам. Ему "накинули" к сроку три месяца. Также суд Ленинского района постановил зачесть ему в срок наказания время содержания под стражей.

Несколько раз Шиперко пытался добиться смягчения своего наказания: например, перевода в колонию-поселение. В 2020 г. "гений НЛП" пытался выйти условно-досрочно, но суд Советского района в этом отказал.

Сейчас же Шиперко пишет в резюме, что "создал то, что в мире не существует", то, что не смог создать Илон Маск — приборы для чтения и внушения мыслей человеку.

"Я, если честно, до конца жизни могу теперь вообще не работать. Просто очень хочу людям какое-то глобальное добро сделать (очень мало таких, кто на это действительно способен) + помочь + подсказать + "кое-какие" грехи смыть", — заканчивает свое резюме Шиперко.

Он уточняет, что готов творить добро в Москве за 1 млн руб. ежемесячно.

Гид потребителя

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