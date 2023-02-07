Жительнице Самары 59-ти лет, работающей бухгалтером, вечером поступил звонок. Звонивший представился сотрудником юридического отдела одной из компаний. Мужчина сообщил, что женщина в одной из социальных сетей подписана на новости данной организации.
В качестве бонуса он предложил поиграть на брокерских ставках, сообщив, что многие выигрывают. Бухгалтер скачала себе на телефон приложение и перевела для начала 3750 рублей. Затем мужчина предложил приобрести акции крупной компании.
Женщина согласилась и перевела на продиктованный номер счета более 1 млн рублей. Осуществив еще несколько переводов, местная жительница поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 1 млн 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063