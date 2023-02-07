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Преступления Происшествия

Бухгалтер из Самары хотела заработать на ставках и потеряла 1,6 млн рублей

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительнице Самары 59-ти лет, работающей бухгалтером, вечером поступил звонок. Звонивший представился сотрудником юридического отдела одной из компаний. Мужчина сообщил, что женщина в одной из социальных сетей подписана на новости данной организации.

В качестве бонуса он предложил поиграть на брокерских ставках, сообщив, что многие выигрывают. Бухгалтер скачала себе на телефон приложение и перевела для начала 3750 рублей. Затем мужчина предложил приобрести акции крупной компании.

Женщина согласилась и перевела на продиктованный номер счета более 1 млн рублей. Осуществив еще несколько переводов, местная жительница поняла, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 1 млн 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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