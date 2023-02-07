В Самарской области продолжается развитие информационных технологий

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу развития информационных технологий в регионе. На совещании обсудили работу над стратегией цифровой трансформации, внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", функционирование системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, реализацию проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" и др.

Заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков рассказал об итогах работы ведомства в прошлом году и представил план деятельности на текущий год. Он отметил, что по итогам 4 квартала уровень цифровой зрелости в регионе достиг показателя 77,3 (при плане 69,6).

Напомним, понятие "цифровая зрелость" отражает уровень развития цифровизации в государственном управлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, строительстве и общественном транспорте. Так, например, в Самарской области предоставляются 85 социально значимых услуг, и в 2022 году к каждой услуге появилась возможность электронного доступа.

"Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров поставил задачу модернизировать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения. Как ведется работа в этом направлении?" - задал вопрос председатель регионального правительства.

Константин Пресняков сообщил, что развитие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения происходит одновременно с развитием комплексной системы экстренного оповещения населения (используется в случаях наводнения или химического заражения). Строительство пунктов оповещения ведется во всех муниципальных образованиях, в населенных пунктах, где проживает более 500 человек.

В 2022 г. создано 106 пунктов оповещения, в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию еще 115. "Прошу изучить возможность кратного увеличения этой цифры. Проведите переговоры с производителями оборудования, бюджет обеспечим", - поручил Виктор Кудряшов.

В 2022 г. реализовался проект "Устранение цифрового неравенства 2.0", в рамках которого в 13 населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек были установлены базовые станции подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающие покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G. В 2023 году такие станции планируется установить еще в 28 населенных пунктах губернии. Константин Пресняков отметил, что сегодня воспользоваться услугами широкополосного доступа к сети Интернет (включая беспроводные средства коммуникации) имеют возможность 99,35% населения Самарской области.

В текущем году запланирован ремонт восьми зданий отделений почтовой связи в Нефтегорском, Сызранском, Кинельском и Красноярском муниципальных районах, что обеспечит жителям этих районов получение почтовых услуг в комфортных условиях.

Отдельное внимание на совещании уделили вопросу развития проекта "Карта жителя Самарской области". Напомним, Карта жителя объединяет в себе целый комплекс возможностей: оплата покупок, проезда в общественном транспорте, получение скидок и предложений партнеров программы, использование карты как аналога медицинского полиса и ключа от "умного" домофона. В ближайшем будущем Карту жителя можно будет использовать при получении лекарств по электронному рецепту.

Что касается системы автоматизированной фиксации нарушений правил дорожного движения, в 2023 году на территории Самарской области планируется устройство 32 камер фото- и видеофиксации, к концу года в регионе будут функционировать 1867 камер.

Константин Пресняков рассказал о результатах внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Благодаря работе камер с системой распознавания лиц в прошлом году задержано 113 человек, которые находились в розыске. В январе на автовокзале и станциях метрополитена городского округа Самара начали работу еще 73 такие камеры, за месяц было задержано пять человек.

"Здесь мы видим реальный эффект развития системы "Безопасный город". Система распознавания лиц показывает отличные результаты", - считает Виктор Кудряшов.