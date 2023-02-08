Трое самарцев получили сроки за уличный разбой

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор троим обвиняемым в разбое. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В январе 2022 г. мужчины договорились заняться разбоем. Они напали на прохожего, ударили его по голове, забрали мобильник и кошелек с деньгами. Стоимость похищенного составила 4,5 тыс. рублей.
В суде двое из них частично признали вину. В итоге в зависимости от роли каждого обвиняемые получили от полутора до четырех лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.