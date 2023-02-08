Трое самарцев получили сроки за уличный разбой

Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор троим обвиняемым в разбое. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2022 г. мужчины договорились заняться разбоем. Они напали на прохожего, ударили его по голове, забрали мобильник и кошелек с деньгами. Стоимость похищенного составила 4,5 тыс. рублей.

В суде двое из них частично признали вину. В итоге в зависимости от роли каждого обвиняемые получили от полутора до четырех лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.