Новикомбанк представил новые меры соцподдержки сотрудников Корпорации "Иркут" на форуме NAIS

Новикомбанк и Корпорация "Иркут" (входят в Ростех) договорились о расширении сотрудничества в сфере социально ориентированных продуктов для сотрудников. На форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS банк представил специальную акцию для новых зарплатных клиентов из числа работников Иркутского авиационного завода — 1000 специалистов получат бесплатные страховые полисы защиты от мошенничества.

Страховой полис финансовой защиты получат в подарок те работники Иркутского авиазавода, которые перейдут на зарплатное обслуживание в Новикомбанк с 1 февраля по 31 марта 2023 года. Договор страхования покрывает такие риски, как потеря и кража банковской карты, хищение ее в результате нападения, незаконное снятие денежных средств с карты с применением преступного мошенничества и другие непредвиденные обстоятельства, с которыми может столкнуться клиент. Всего будет предоставлено 1000 бесплатных полисов, срок страхования по ним составит 12 месяцев.

О специальной акции для работников "Иркута", а также о расширении перечня привилегий социально-платежной карты работника Ростеха, которой пользуются сотрудники этого и других предприятий-партнеров, Новикомбанк объявил на форуме NAIS. В рамках выставки традиционно проходят переговоры о сотрудничестве специалистов отрасли с представителями органов власти и поставщиками для решения задач авиапредприятий.

В этом году форум посвящен празднованию 100-летия отечественной гражданской авиации. Организаторы юбилейного мероприятия подготовили двухдневную деловую программу, ключевой темой которой стали новые реалии развития авиатранспортной сферы России. После пандемии отрасль приняла очередной вызов — обеспечить стабильную работу в условиях беспрецедентных экономических санкций. Участники обсудили сценарии антикризисного управления, а также меры импортозамещения технологий.

Стенд Корпорации "Иркут" Объединенной авиастроительной корпорации стал одним из самых ярких событий выставки. Гражданские программы ОАК представлены в виде моделей самолетов и мультимедийной продукции. Прежде всего, это новейшие образцы МС-21, SSJ-NEW и Ил-114, которыми планируется заменить иностранные аналоги.

Новикомбанк глубоко интегрирован в процесс создания новейшего российского авиалайнера МС-21. Финансирование направлено не только на проекты головного исполнителя, но и на всю цепочку его кооперации и этапы разработки — от НИОКР до производства запчастей и комплектующих. Так, например, опорный банк Ростеха участвует в реализации государственной программы по выпуску и наращиванию производства турбореактивного двигателя ПД-14.