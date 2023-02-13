16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным Газбанк взыскал со швейцарской компании 490 млн рублей Екатерина Сажнева: "В Росбанке клиенты ценят надежность, универсальность и взвешенность предложений"

Банки Финансы

Новикомбанк предоставил "КАМА ДИЗЕЛЬ" банковскую гарантию на 3,8 млрд рублей

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, одобрил выдачу предприятию "КАМА ДИЗЕЛЬ" банковской гарантии в размере 3,8 млрд рублей. Это позволило компании привлечь льготный займ Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации проектов по расширению производства линейки двигателей.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Привлеченные при поддержке Новикомбанка средства ФРП "КАМА ДИЗЕЛЬ" направит на реализацию проектов по импортозамещению. Речь идет о расширении производства линейки двигателей. Эта продукция будет востребована при комплектации грузовиков КАМАЗ, а также автомобильной спецтехники, например, строительной и агропромышленной.

"Перед автопромом сегодня стоят амбициозные задачи и очевидно, что без поддержки банковского сектора их выполнить трудно. Сотрудничество "КАМА ДИЗЕЛЬ", Фонда развития промышленности и Новикомбанка позволит предприятию эффективно и своевременно реализовать актуальные проекты по импортозамещению дорожно-строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники", — прокомментировал заместитель Председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Новикомбанк является активным участником всех ключевых льготных механизмов кредитования российской промышленности, в рамках которых предприятия могут участвовать в государственных целевых программах по импортозамещению. В частности, банк активно сотрудничает с ФРП в части обеспечения гарантиями предприятий для доступа к льготным ресурсам. Используя госсубсидии, компании экономят на обслуживании кредита и за счет этого могут снижать стоимость продукции для конечного потребителя.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5