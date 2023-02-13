Новикомбанк предоставил "КАМА ДИЗЕЛЬ" банковскую гарантию на 3,8 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, одобрил выдачу предприятию "КАМА ДИЗЕЛЬ" банковской гарантии в размере 3,8 млрд рублей. Это позволило компании привлечь льготный займ Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации проектов по расширению производства линейки двигателей.

Привлеченные при поддержке Новикомбанка средства ФРП "КАМА ДИЗЕЛЬ" направит на реализацию проектов по импортозамещению. Речь идет о расширении производства линейки двигателей. Эта продукция будет востребована при комплектации грузовиков КАМАЗ, а также автомобильной спецтехники, например, строительной и агропромышленной.

"Перед автопромом сегодня стоят амбициозные задачи и очевидно, что без поддержки банковского сектора их выполнить трудно. Сотрудничество "КАМА ДИЗЕЛЬ", Фонда развития промышленности и Новикомбанка позволит предприятию эффективно и своевременно реализовать актуальные проекты по импортозамещению дорожно-строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники", — прокомментировал заместитель Председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Новикомбанк является активным участником всех ключевых льготных механизмов кредитования российской промышленности, в рамках которых предприятия могут участвовать в государственных целевых программах по импортозамещению. В частности, банк активно сотрудничает с ФРП в части обеспечения гарантиями предприятий для доступа к льготным ресурсам. Используя госсубсидии, компании экономят на обслуживании кредита и за счет этого могут снижать стоимость продукции для конечного потребителя.