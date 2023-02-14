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Экономика и бизнес

Самарская область в группе лидеров национального проекта "Производительность труда"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в группу лидеров рейтинга национального проекта "Производительность труда". Минэкономразвития России совместно с АНО "ФЦК" подвели промежуточные итоги рейтинга национального проекта "Производительность труда" за 2022 год.

При составлении рейтинга учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности, оценивались охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая дисциплина региональных команд. На рейтинг также повлияли информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - сегодня важнейшая задача в условиях действующего импортозамещения.

"Национальный проект "Производительность труда" направлен на формирование современной производственной культуры. Эксперты в области бережливого производства помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. И такими бережливыми технологиями сегодня охвачены производственные процессы на 142 предприятиях Самарской области", - подчеркнул министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин.

В Самарской области основным оператором национального проекта служит Региональный центр компетенций, который в 2022 году прошел сертификацию и признан полностью соответствующим требованиям Федерального центра компетенций.

В результате осуществления пилотных проектов в 2022 г. предприятиям Самарской области с помощью РЦК уже удалось в среднем сократить время протекания процесса на 32%, уменьшить неиспользуемые запасы - на 39% и повысить выработку на одного сотрудника на 59%.

Кроме достижения производственных показателей, эксперты РЦК целенаправленно занимаются обучением тренеров производства. Количество работников предприятий, освоивших основы бережливого производства в регионе, составило около 2000 человек.

Участники нацпроекта 2019-2021 года увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период, отметил министр экономразвития РФ Максим Решетников в докладе у президента РФ 30 ноября.

"Семь субъектов возглавили группу лидеров, набрав одинаковое количество баллов. Всего в "зеленую зону" вошли 40 регионов, в среднюю группу - 21, отстающих субъектов нет. Итоговый рейтинг за 2022 год будет подготовлен в конце года, после получения данных о росте производительности труда на предприятиях из расчетов ФНС", - отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов.

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