Энергетики "Т Плюс" провели для первоклассников урок безопасности

Сотрудники "Т Плюс" провели урок энергобезопасности для учеников 1 класса школы № 58 г. о. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегиональной программы "Безопасность тепла".
Где рождается тепло, как оно поступает в батареи в квартирах, почему тепловые сети не место для игр — об этом и многом другом первоклассникам рассказали гости из компании "Т Плюс". Помог им в этом сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята соревновались в увлекательной эстафете "Не наступи на открытый люк" и собирали пазлы на темы безопасности на улицах родного города и энергоэффективности в быту.
"Важно помочь детям адаптироваться в окружающем мире и предупредить о возможных опасностях, которые могут подстерегать дома или на улице. Соблюдение правил поведения вблизи энергетических объектов — теплосетей и теплокамер, мест проведения ремонтных работ, электростанций и котельных убережет школьников от неприятностей и травм", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.
После тематического урока все ребята получили полезные подарки от энергетиков — ученические тетради, линейки, карандаши и значки с напоминаниями простых правил энергобезопасности.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!