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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" провели для первоклассников урок безопасности

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Т Плюс" провели урок энергобезопасности для учеников 1 класса школы № 58 г. о. Самара. Мероприятие прошло в рамках межрегиональной программы "Безопасность тепла".

Где рождается тепло, как оно поступает в батареи в квартирах, почему тепловые сети не место для игр — об этом и многом другом первоклассникам рассказали гости из компании "Т Плюс". Помог им в этом сказочный герой Теплослав. Вместе с ним ребята соревновались в увлекательной эстафете "Не наступи на открытый люк" и собирали пазлы на темы безопасности на улицах родного города и энергоэффективности в быту.

"Важно помочь детям адаптироваться в окружающем мире и предупредить о возможных опасностях, которые могут подстерегать дома или на улице. Соблюдение правил поведения вблизи энергетических объектов — теплосетей и теплокамер, мест проведения ремонтных работ, электростанций и котельных убережет школьников от неприятностей и травм", — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

После тематического урока все ребята получили полезные подарки от энергетиков — ученические тетради, линейки, карандаши и значки с напоминаниями простых правил энергобезопасности.

Гид потребителя

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