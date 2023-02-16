Двоих тольяттинских студентов задержали за 11 мошенничеств

Тольяттинские полицейские задержали студентов 20 и 18 лет, которые могут быть причастны к 11 телефонным мошенничествам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В течение недели в начале февраля к правоохранителям обратились несколько пенсионеров, ставших жертвами мошенников. Обман развивался по классической схеме "ваш родственник попал в беду". Якобы родственник потерпевшего устроил ДТП с пострадавшим и для "решения вопроса" срочно нужны деньги. При этом наличные просили спрятать в пакет с "необходимыми задержанному родственнику" вещами.
Задержанные молодые люди "работали" курьерами — забирали деньги и переводили их на банковские счета.
Ущерб от 11 преступлений составил более 2 млн рублей.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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