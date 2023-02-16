Двоих тольяттинских студентов задержали за 11 мошенничеств

Тольяттинские полицейские задержали студентов 20 и 18 лет, которые могут быть причастны к 11 телефонным мошенничествам. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В течение недели в начале февраля к правоохранителям обратились несколько пенсионеров, ставших жертвами мошенников. Обман развивался по классической схеме "ваш родственник попал в беду". Якобы родственник потерпевшего устроил ДТП с пострадавшим и для "решения вопроса" срочно нужны деньги. При этом наличные просили спрятать в пакет с "необходимыми задержанному родственнику" вещами.

Задержанные молодые люди "работали" курьерами — забирали деньги и переводили их на банковские счета.

Ущерб от 11 преступлений составил более 2 млн рублей.