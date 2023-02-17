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Программа "Бонусы" Новикомбанка стала победителем рейтинга журнала Retail Finance

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Программа "Бонусы" Новикомбанка признана лучшей по итогам читательского рейтинга банковских программ лояльности, проведенного авторитетным журналом в области розничных финансов Retail Finance.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Журнал Retail Finance на XIII конференции "Маркетинг в розничном банке. Лояльность" подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности. Новикомбанк с программой "Бонусы" стал лидером рейтинга, в котором участвовало 29 крупнейших российских банков.

Кроме того, на мероприятии был представлен рейтинг лучших банковских программ лояльности, разработанный по методике журнала. По его результатам третье место заняла также программа "Бонусы" Новикомбанка.

Механика программ лояльности Новикомбанка учитывает несколько важных критериев, позволивших завоевать клиентскую популярность. О них в ходе конференции рассказал начальник отдела карточных продуктов и программ лояльности Новикомбанка Дмитрий Татищев.

Банк предоставляет клиенту на выбор два маркетинговых предложения — программу "Бонусы" или программу "Кешбэк". Одним из основных преимуществ программ лояльности является то, что каждая из них может быть подключена к любой карте, в том числе зарплатной. При этом потребитель всегда может изменить вид программы лояльности при помощи дистанционного банковского обслуживания (ДБО), например, перейдя с "Кешбэк" на "Бонусы". Все это позволило повысить востребованность программ лояльности: число клиентов Новикомбанка, подключившихся к ним на начало января 2023 года, выросло более чем в два раза в сравнении с январем 2022 года.

К положительным эффектам системы поощрения клиентов эксперт банка отнес повышение транзакционной потребительской активности, привлечение новых и снижение оттока действующих клиентов. Программа лояльности, встроенная в жизненные привычки клиента, например, повышенный кешбэк в любимой категории, — удерживает его от перехода в другой банк. Также программа лояльности увеличивает жизненный цикл продукта: если карта дает ощутимую выгоду в виде бонусов или кэшбэка, она будет стимулировать на совершение покупок и в дальнейшем.

"Новикомбанк, который в этом году отмечает 30-летие, разрабатывает современные финансовые сервисы для сотрудников предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Как социально ответственная структура, банк не ухудшал условия по программам лояльности даже в период ограничения размера эквайринговой комиссии на социально значимые товары, за счет которой и формируется кешбэк. Мы будем и дальше развивать программы лояльности, наращивая их функционал и удобство в использовании, а также сохраняя выгодные предложения для работников предприятий", — подчеркнул Дмитрий Татищев.

Гид потребителя

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