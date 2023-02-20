Путешествие в подарок: РСХБ запустил продажу онлайн-сертификатов на агротуры

На платформе Свое За городом Россельхозбанка, крупнейшем агрегаторе агротуризма по всей России, появился сервис заказа электронных сертификатов на приобретение туров.

Сертификаты выпущены в трех номиналах — на 5 000, 10 000 и 20 000 рублей. Услуга дает возможность приобрести несколько туров или внести доплату, если стоимость выбранного путешествия превышает номинал сертификата.

Чтобы приобрести сертификат достаточно зарегистрироваться на платформе Свое За Городом и выбрать сертификат на желаемую сумму. Воспользоваться им можно в течение одного года со дня покупки — это дает возможность получателю сертификата отправиться в путешествие в любой сезон и, например, стать участником как увлекательного мастер-класса по сыроварению в Туле, так и посетить улиточную ферму в Новороссийске, покататься на верблюде в Калмыкии или почувствовать себя настоящим виноделом, приняв участие в процессе производства вина на ферме в Крыму.

Ранее приобрести сертификат могли только клиенты банка, исключительно на бумажном носителе и только в отделениях РСХБ.

"Сертификат на путешествие может стать отличным подарком, ведь он дает возможность открыть для себя новые города, попробовать свои силы в новом деле, почувствовать себя фермером, приобрести новые навыки, да, и просто получить массу позитивных эмоций и впечатлений, — отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. — Для нас важно идти в ногу со временем и предоставлять нашим клиентам услуги, максимально удовлетворяющие их потребности. Запуск электронных сертификатов на путешествия стал не только шагом навстречу нашим клиентам, но еще и способствует развитию АПК и популяризации фермерства в России".