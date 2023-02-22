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Архитектура Культура

В Самаре под охрану взяли сразу четыре старинных здания

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под охрану взяли четыре исторических здания. Соответствующие приказы опубликованы на сайте областного правительства.

Это "Жилой дом на усадьбе Н. Т. Дуравина" на ул. Некрасовской, 39, "Дом, в котором жили самарские революционеры братья Коростелевы" на ул. Братьев Коростелевых, 220, "Жилой дом" на ул. Галактионовской, 25 и ул. Куйбышева 73.

Все объекты имеют статус культурного наследия регионального значения и являются действующими. Дом на Галактионовской, 25 сейчас занимает городской департамент экономического развития, инвестиций и 
торговли. 

Под защиту попали строительные конструкции и фасады домов от одного до трех этажей.

Напомним, 13 февраля под охрану взяли дом на ул. Маяковского, 42. По данным документа Управления государственной охраны объектов культурного наследия, с 1906 по 1912 гг. здесь находилось "Правление
потребобщества, являвшееся центром легальной работы Самарской большевистской организации в годы реакции".

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