В Самарской области значительно сократилось количество незавершенных объектов строительства

Во вторник, 21 февраля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства.

В нем приняли участие представители структурных подразделений правительства Самарской области, руководители министерства строительства и министерства транспорта и автомобильных дорог области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство региона системно занимаются проблемами незавершенного строительства. Вопросы, которые решает комиссия, копились десятилетиями. По инициативе главы региона в 2019 году была создана специальная комиссия по завершению недостроев.

Участники комиссии тщательно анализируют ситуацию по каждому объекту. Если фактическое строительство завершено, необходимо вести работу с эксплуатирующими организациями, чтобы ускорить процесс передачи здания на баланс. По ряду объектов возникает необходимость завершить процедуру оформления прав собственности. Есть объекты, которые требуется достраивать. В отдельных случаях комиссия принимает решение выделить средства на завершение строительных работ из бюджета Самарской области.

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального правительства поручил завершить эту работу в ближайшее время.

Виктор Кудряшов отметил, что за время работы комиссии, а это почти четыре года, удалось существенно уменьшить число недостроенных объектов.

"В Самарской области полностью сформирована нормативная база для принятия решений о списании затрат на незавершенное строительство. Кроме того, по двадцати объектам, которые более пяти-семи лет стояли "замороженными", ведется корректировка проектной документации или принято решение о достройке", - сообщил глава правительства.

"В целом результат этой работы таков, что за четыре года у нас объемы незавершенки сократились в два с половиной раза - это достаточно большой объем, - констатировал первый вице-губернатор. - Мы активно занимаемся достройкой объектов, многие из них уже введены в эксплуатацию, и сейчас идет процесс оформления на них прав собственности. По многим другим объектам и эта процедура уже завершена, в ближайшее время они будут переданы балансодержателям".

На заседании комиссии стало известно о завершении строительства двух социальных объектов. В ближайшие две недели заканчивается проектирование достройки реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Светлячок" в Новокуйбышевске, строительство которого остановилось в 2008 году.

Как сообщил директор института "ТеррНИИгражанпроект" Илья Бундов, зданию предстоит пройти реконструкцию внутри: уберут лестницу, не соответствующую нормам безопасности, и возведут новую, расширят крыльцо, проведут локальное усиление конструкции объекта и другие работы.

"Особый акцент мы делаем на достройку социально значимых объектов, - пояснил решение о достройке "Светлячка" Виктор Кудряшов. - Реабилитационный центр необходим, потребность в нем колоссальная. Надеемся, в ближайшее время проект получит положительное заключение государственной экспертизы, и уже в этом году будет принято решение о выделении средств на завершение его строительства. Рассчитываем закончить объект в 2024 году".

Кроме того, принято решение о достройке образовательного центра в Камышле, строительство которого было остановлено в начале 2000-х годов. Сейчас идет его проектирование.