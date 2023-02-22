В Самарской области значительно сократилось количество незавершенных объектов строительства

Во вторник, 21 февраля, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание областной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства.
В нем приняли участие представители структурных подразделений правительства Самарской области, руководители министерства строительства и министерства транспорта и автомобильных дорог области.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство региона системно занимаются проблемами незавершенного строительства. Вопросы, которые решает комиссия, копились десятилетиями. По инициативе главы региона в 2019 году была создана специальная комиссия по завершению недостроев.
Участники комиссии тщательно анализируют ситуацию по каждому объекту. Если фактическое строительство завершено, необходимо вести работу с эксплуатирующими организациями, чтобы ускорить процесс передачи здания на баланс. По ряду объектов возникает необходимость завершить процедуру оформления прав собственности. Есть объекты, которые требуется достраивать. В отдельных случаях комиссия принимает решение выделить средства на завершение строительных работ из бюджета Самарской области.
Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального правительства поручил завершить эту работу в ближайшее время.
Виктор Кудряшов отметил, что за время работы комиссии, а это почти четыре года, удалось существенно уменьшить число недостроенных объектов.
"В Самарской области полностью сформирована нормативная база для принятия решений о списании затрат на незавершенное строительство. Кроме того, по двадцати объектам, которые более пяти-семи лет стояли "замороженными", ведется корректировка проектной документации или принято решение о достройке", - сообщил глава правительства.
"В целом результат этой работы таков, что за четыре года у нас объемы незавершенки сократились в два с половиной раза - это достаточно большой объем, - констатировал первый вице-губернатор. - Мы активно занимаемся достройкой объектов, многие из них уже введены в эксплуатацию, и сейчас идет процесс оформления на них прав собственности. По многим другим объектам и эта процедура уже завершена, в ближайшее время они будут переданы балансодержателям".
На заседании комиссии стало известно о завершении строительства двух социальных объектов. В ближайшие две недели заканчивается проектирование достройки реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Светлячок" в Новокуйбышевске, строительство которого остановилось в 2008 году.
Как сообщил директор института "ТеррНИИгражанпроект" Илья Бундов, зданию предстоит пройти реконструкцию внутри: уберут лестницу, не соответствующую нормам безопасности, и возведут новую, расширят крыльцо, проведут локальное усиление конструкции объекта и другие работы.
"Особый акцент мы делаем на достройку социально значимых объектов, - пояснил решение о достройке "Светлячка" Виктор Кудряшов. - Реабилитационный центр необходим, потребность в нем колоссальная. Надеемся, в ближайшее время проект получит положительное заключение государственной экспертизы, и уже в этом году будет принято решение о выделении средств на завершение его строительства. Рассчитываем закончить объект в 2024 году".
Кроме того, принято решение о достройке образовательного центра в Камышле, строительство которого было остановлено в начале 2000-х годов. Сейчас идет его проектирование.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.