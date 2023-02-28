Спортивная одежда, серьги, сумочки: еще четыре производителя получили право брендировать свои товары региональной символикой

В министерстве промышленности и торговли Самарской области комиссия по рассмотрению заявок на использование региональной символики "Самарский продукт" дала добро еще четырем производителям. Среди них две компании по производству спортивной одежды и два предпринимателя, изготавливающих дамские сумки и украшения.
Напомним, что товарные знаки Самарской области были разработаны по поручению Главы региона Дмитрия Азарова с целью повышения конкурентоспособности местной продукции.
"Наличие на товаре региональной символики способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным в регионе, расширению рынков их сбыта. Все это особенно актуально для мелких и средних производителей, фермеров и ремесленников, — рассказала руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Юлия Клинкова. — На сегодня 220 производителей, уже прошедших проверку комиссии, выпускают более 3 тысяч наименований продукции. Ассортиментная группа охватывает самые разные виды продукции — от автозапчастей до сухариков".
"Мы уже 12 лет создаем украшения из итальянского стекла, полудрагоценных камней и металлов, — рассказала о своем бизнесе Анна Гулевич. — Браслеты и броши, серьги и колье — наши изделия носят во всех регионах России и в 25 странах мира. Считаю, что символика придаст нашему бренду более высокий статус. Кроме того, мы, как патриоты Самарской области, хотим продвигать наш регион".
Еще один заявитель на региональный бренд — компания "Волгафлаг". Работает на российском рынке более 10 лет. Предприятие предоставляет широкий перечень услуг: сублимационная печать на ткани, пошив спортивной формы и корпоративной униформы по индивидуальному дизайну, разработка и производство различной сувенирной продукции и многого другого. По некоторым позициям этот самарский производитель является единственным в стране.
"Наносить на продукцию региональную символику нам посоветовал губернатор Дмитрий Азаров на маркет-фестивале "Территория моды. Сделано в России". Ему очень понравился дизайн и качество, и он был удивлен, что такая продукция производится в Самаре. Бренд региона будет полезен для имиджа нашей компании", — считает директор компании Александр Резанов.
Среди тех, кто в этот день получил одобрение комиссии, и компания "Красотея". Компания изготавливает комбинезоны для спортивной и воздушной гимнастики, акробатики, цирка, танцев и фигурного катания.
"Мы устраиваем показы на соревнованиях, благодаря чему наш бренд хорошо знают. Также наш показ успешно прошел в прошлом году на самарском фестивале моды. Многие думают, что мы из Москвы, но после получения региональной символики все будут знать, что мы из Самары", — рассказала руководитель производства Ульяна Засыпкина.
Отметим, что производителей с региональной символикой приглашают участвовать в выставках и ярмарках, организуемых правительством региона. Им также гарантируется торговое место и на площадках других ярмарочных операторов. На полках сетевого ритейла такая продукция зачастую выделяется специальными стопперами, которые привлекают внимание к товарам.
Региональную символику не стоит путать со знаком добровольной сертификации "Самарское качество", которая распространяется исключительно на сферу производства продуктов питания и говорит о соответствии ГОСТам. Товарный знак выдается бесплатно. Главным условием для его присвоения является наличие производства в Самарской области.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении