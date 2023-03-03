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ЖКХ и благоустройство Общество

Власти Самары выделили 90 млн рублей на содержание пляжей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который будет оказывать услуги по содержанию пляжей на территории Самары. Начальная цена контракта — 90 млн рублей.

Победителя торгов определят после 23 марта. Он должен приступить к исполнению контракта в начале апреля 2023 г. Срок исполнения контракта — до 30 июня 2025 года. Подрядчик должен выполнять работы по содержанию комплексно.

"При понижении уровня воды на Саратовском водохранилище до отметки 29 м исполнитель на территории всех зон рекреации водных объектов обеспечивает: завоз и планировку песка на пляжи, сбор, вывоз и утилизацию отходов от уборки и очистки акваторий и водоохранных зон водных объектов, а также сбор ТКО; водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей;

устройство мест купания и т. д.", — отмечается в описании объекта закупки

Планируется, что в 2023 г. на пляжах будет установлено: 97 кабин для переодевания, 250 мусорных урн, 40 теневых зонтов, 94 теневые скамейки, 125 скамеек-диванов, 141 буек, три детских игровых комплекса, 9 футбольных ворот и другие объекты.

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