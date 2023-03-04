16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские полицейские организовали для школьников познавательный досуг В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра С 4 марта введены ограничения на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской В Самарской области наградили участников общественного проекта "Отважным и Важным" Завершен прием заявок на конкурс "Лучший зимний двор России"

Общество

Самарские полицейские организовали для школьников познавательный досуг

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники отдела полиции на метрополитене УМВД России по Самаре пригласили школьников в музей самарского метрополитена.

Гостям рассказали, что на витринах за стеклом и на полках живет история самого быстрого транспорта города. Ребята увидели станции метро, познакомились с историей строительства, изучили макеты поездов, коллекцию жетонов. Внимание школьников привлек уникальный экспонат — ключ, изготовленный в 2002 г. к открытию станции "Московская", который является точной копией ключа 1987 г., которым было торжественно запущено регулярное пассажирское движение в г. Куйбышев.

Экскурсия позволила ребятам не только погрузиться в уникальный мир метро, прикоснуться к истории подземного транспорта, но и узнать о службе в полиции. Полицейские на метрополитене городского Управления рассказали детям о целях и задачах службы, напомнили школьникам важные правила поведения безопасности. В завершение мероприятия ребята искренне поблагодарили сотрудников полиции и работников метрополитена за организованную экскурсию.

А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Куйбышевскому району УМВД России по г. Самаре вместе с департаментом физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области организовали "День здоровья" для детей, состоящих на профилактическом учете.

Выбор такого досуга не является случайным: именно спорт помогает показать состоящим на учете подросткам, чем можно себя увлечь, замотивировать на стремление измениться. После обязательного инструктажа ребята смогли попробовать свои силы и показать спортивные навыки в катании на сноуборде. Первые свои шаги дети, конечно же, делали на ровной поверхности и под чутким контролем взрослых: ребята постепенно привыкали к скольжению по снегу, научились тормозить и набирать скорость.

Дети поблагодарили организаторов мероприятия за подаренный заряд бодрости, а сотрудники ПДН напомнили ребятам о важных правилах безопасности на дороге, предупредили об опасности игр рядом с проезжей частью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Селихметьев 22 февраля 2023 15:22 До конца лета на перекрестке улиц Галактионовской и Красноармейской ограничено движение транспорта

А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.

Катя Новикова 15 февраля 2023 16:11 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта

Виктор Чирков 25 января 2023 07:37 На ребенка "по барабану": пятилетнюю девочку в Самарской области не отдают родным после смерти мамы

Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.

Матрена Демина 24 января 2023 15:59 Администрацию Красноярского района обязали построить дорогу к участкам для многодетных семей

Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Сара Макатова 20 января 2023 11:28 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

Фото на сайте

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

В Самару приехало цирковое шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2