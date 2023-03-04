Самарские полицейские организовали для школьников познавательный досуг

Сотрудники отдела полиции на метрополитене УМВД России по Самаре пригласили школьников в музей самарского метрополитена.

Гостям рассказали, что на витринах за стеклом и на полках живет история самого быстрого транспорта города. Ребята увидели станции метро, познакомились с историей строительства, изучили макеты поездов, коллекцию жетонов. Внимание школьников привлек уникальный экспонат — ключ, изготовленный в 2002 г. к открытию станции "Московская", который является точной копией ключа 1987 г., которым было торжественно запущено регулярное пассажирское движение в г. Куйбышев.

Экскурсия позволила ребятам не только погрузиться в уникальный мир метро, прикоснуться к истории подземного транспорта, но и узнать о службе в полиции. Полицейские на метрополитене городского Управления рассказали детям о целях и задачах службы, напомнили школьникам важные правила поведения безопасности. В завершение мероприятия ребята искренне поблагодарили сотрудников полиции и работников метрополитена за организованную экскурсию.

А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Куйбышевскому району УМВД России по г. Самаре вместе с департаментом физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области организовали "День здоровья" для детей, состоящих на профилактическом учете.

Выбор такого досуга не является случайным: именно спорт помогает показать состоящим на учете подросткам, чем можно себя увлечь, замотивировать на стремление измениться. После обязательного инструктажа ребята смогли попробовать свои силы и показать спортивные навыки в катании на сноуборде. Первые свои шаги дети, конечно же, делали на ровной поверхности и под чутким контролем взрослых: ребята постепенно привыкали к скольжению по снегу, научились тормозить и набирать скорость.

Дети поблагодарили организаторов мероприятия за подаренный заряд бодрости, а сотрудники ПДН напомнили ребятам о важных правилах безопасности на дороге, предупредили об опасности игр рядом с проезжей частью.