Самарские полицейские организовали для школьников познавательный досуг

Сотрудники отдела полиции на метрополитене УМВД России по Самаре пригласили школьников в музей самарского метрополитена.
Гостям рассказали, что на витринах за стеклом и на полках живет история самого быстрого транспорта города. Ребята увидели станции метро, познакомились с историей строительства, изучили макеты поездов, коллекцию жетонов. Внимание школьников привлек уникальный экспонат — ключ, изготовленный в 2002 г. к открытию станции "Московская", который является точной копией ключа 1987 г., которым было торжественно запущено регулярное пассажирское движение в г. Куйбышев.
Экскурсия позволила ребятам не только погрузиться в уникальный мир метро, прикоснуться к истории подземного транспорта, но и узнать о службе в полиции. Полицейские на метрополитене городского Управления рассказали детям о целях и задачах службы, напомнили школьникам важные правила поведения безопасности. В завершение мероприятия ребята искренне поблагодарили сотрудников полиции и работников метрополитена за организованную экскурсию.
А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции по Куйбышевскому району УМВД России по г. Самаре вместе с департаментом физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области организовали "День здоровья" для детей, состоящих на профилактическом учете.
Выбор такого досуга не является случайным: именно спорт помогает показать состоящим на учете подросткам, чем можно себя увлечь, замотивировать на стремление измениться. После обязательного инструктажа ребята смогли попробовать свои силы и показать спортивные навыки в катании на сноуборде. Первые свои шаги дети, конечно же, делали на ровной поверхности и под чутким контролем взрослых: ребята постепенно привыкали к скольжению по снегу, научились тормозить и набирать скорость.
Дети поблагодарили организаторов мероприятия за подаренный заряд бодрости, а сотрудники ПДН напомнили ребятам о важных правилах безопасности на дороге, предупредили об опасности игр рядом с проезжей частью.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.