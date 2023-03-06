В Самаре одного из участников драки с отцом третьеклассника могут отправить под стражу

В Самаре следователи добиваются заключения под стражу для 20-летнего фигуранта уголовного дела, возбужденного после драки, возникшей после конфликта третьеклассников. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Напомним, инцидент произошел 22 февраля после конфликта детей в одной из школ Кировского района.

По версии следствия, 20-летний местный житель около дома на Волжском шоссе "совершил хулиганские действия" в отношении девятилетнего мальчика, ошибочно полагая, что ребенок нанес травмы его младшей 10-летней сестре. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Кроме того, следователи забрали у МВД уголовное дело, возбужденное по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, группой лиц по предварительному сговору"). Это касается уже стычки с родителями ребенка. В тот же день подозреваемый вместе со своими знакомыми (ранее сообщалось, что все они уроженцы Таджикистана) избил отца мальчика. Остановить драку пытался проходивший мимо мужчина, но его тоже избили.

Правоохранители установили личности всех участников конфликта и драки. Одному из них уже предъявили обвинение и направили в суд ходатайство о заключении под стражу.