"Ладья" нанесет дорожную разметку в Самаре за 240 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который нанесет линии дорожной разметки на дороги местного значения.

По итогам конкурса, победителем стало ООО "Самарская строительная компания "Ладья". Общество предложило услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 240 млн рублей.

Гарантийный срок на разметку, согласно техзаданию, составляет от трех (на разметку, выполненную красками-эмалями) до 11 месяцев (на разметку, выполненную термопластиком и холодным пластиком).

"Основной объем работ по нанесению линий дорожной разметки, в том числе у детских учебных заведений, должен быть завершен до 15 августа. Исключением могут быть участки, находящиеся в ремонте", - отмечается в документации.

"Ладья" должна приступить к исполнению обязанностей в марте. Контракт рассчитан на три года, до 30 апреля 2025 года.