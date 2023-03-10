"Ладья" нанесет дорожную разметку в Самаре за 240 млн рублей

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который нанесет линии дорожной разметки на дороги местного значения.
По итогам конкурса, победителем стало ООО "Самарская строительная компания "Ладья". Общество предложило услуги по начальной цене контракта. Напомним, она составила 240 млн рублей.
Гарантийный срок на разметку, согласно техзаданию, составляет от трех (на разметку, выполненную красками-эмалями) до 11 месяцев (на разметку, выполненную термопластиком и холодным пластиком).
"Основной объем работ по нанесению линий дорожной разметки, в том числе у детских учебных заведений, должен быть завершен до 15 августа. Исключением могут быть участки, находящиеся в ремонте", - отмечается в документации.
"Ладья" должна приступить к исполнению обязанностей в марте. Контракт рассчитан на три года, до 30 апреля 2025 года.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!