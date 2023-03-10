В Самаре выбрали подрядчика на расчистку городских лесов

Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который очистит территорию лесов Самары от неликвидной древесины и прочих отходов.

На торги было допущено три участника. По итогам конкурса победило МП "Жиллидер". Предприятие предложило выполнить работы по максимальной цене контракта, которая составила 13 млн рублей.

Победитель торгов должен приступить к исполнению обязанностей во второй половине апреля и завершить работы до конца текущего года.