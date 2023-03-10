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Архитектура Культура

Здание энергетического техникума в Самаре подпало под охрану

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре под охрану взяли здание энергетического техникума, расположенного на ул. Самарской, 205а, сквозная на ул. Садовой, 214а. Соответствующий приказ опубликован на сайте областного правительства.

Пятиэтажное кирпичное здание признано объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Техникум выполнен в стиле советского неоклассицизма.

Под охрану подпадают внешний вид, композиционное построение, декор главных фасадов и декоративное оформление интерьеров ОКН. 

Напомним, здание энергетического техникума находилось под охраной с середины мая 2022 года. Однако 23 января этого года Управление государственной охраны ОКН вывело из-под охраны кирпичную пятиэтажку.

Ранее в Самаре взяли под охрану четыре постройки: дома Бабердина и Панафидина, а также "дом с атлантами" и особняк А.У.Зеленко.

 

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