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Экономика и бизнес

Николай Таран не будет платить миллиарды по долгам "Вертикали"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области пересмотрел заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и собственника ООО "Вертикаль" Николая Тарана и отказал в этом требовании.

При первом рассмотрении дела самарский арбитраж нашел доказанной вину Николая Тарана в банкротстве. Главным аргументом стала реорганизация предприятия путем присоединения ООО "Базис Плюс" с обязательствами перед "АвтоВАЗбанком" (Николай Таран был бенефициаром банка) на 2 млрд рублей. Однако выданные "Рекон", "ТехноИнвест", "Базис плюс" и "Тантьема" кредиты сразу перечислялись на расчетный счет "Вертикали" и направлялись на финансирование строительства торгово-офисного центра, отмечал Таран.

Дело дошло до кассационного суда, который отменил решение первой инстанции и отправил на новое рассмотрение.

"По мнению кассатора, стоимость принадлежащего должнику торгово-офисного центра позволяла покрыть все убытки и удовлетворить требования Банка "Траст", однако последний согласился на продажу этого объекта единым лотом, что значительно сузило круг потенциальных покупателей и снизило выручку от продажи этого имущества", - приводится позиция экс-руководителя "Вертикали" в решении суда.

ООО "Вертикаль" признали банкротом в июле 2020 года. В реестр кредиторов включены требования на сумму 2,8 млрд рублей. Более 2,4 млрд из них - долг перед банком "Траст", обеспеченный залогом - офисным центром "Вертикаль" и примыкающим к нему ТЦ "Сила спорта". Осенью торговый центр был продан за 1 млрд руб. тюменскому ООО "ТРАНССЕРВИС", которое в начале этого года перерегистрировалось в Самаре по адресу торгового центра.

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