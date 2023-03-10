Николай Таран не будет платить миллиарды по долгам "Вертикали"

Арбитражный суд Самарской области пересмотрел заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и собственника ООО "Вертикаль" Николая Тарана и отказал в этом требовании.

При первом рассмотрении дела самарский арбитраж нашел доказанной вину Николая Тарана в банкротстве. Главным аргументом стала реорганизация предприятия путем присоединения ООО "Базис Плюс" с обязательствами перед "АвтоВАЗбанком" (Николай Таран был бенефициаром банка) на 2 млрд рублей. Однако выданные "Рекон", "ТехноИнвест", "Базис плюс" и "Тантьема" кредиты сразу перечислялись на расчетный счет "Вертикали" и направлялись на финансирование строительства торгово-офисного центра, отмечал Таран.

Дело дошло до кассационного суда, который отменил решение первой инстанции и отправил на новое рассмотрение.

"По мнению кассатора, стоимость принадлежащего должнику торгово-офисного центра позволяла покрыть все убытки и удовлетворить требования Банка "Траст", однако последний согласился на продажу этого объекта единым лотом, что значительно сузило круг потенциальных покупателей и снизило выручку от продажи этого имущества", - приводится позиция экс-руководителя "Вертикали" в решении суда.