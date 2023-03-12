В десятках домов в Самаре отключат холодную воду

На следующей неделе в Самаре продолжат отключать холодную воду. В "РКС-Самара" опубликовали список адресов, где это произойдет.

13 марта с 9:00 до 17:00 из-за замены задвижки ХВС воду отключат на ул. Магнитогорская: 4, 6, 6Б, 8; ул. Аксаковская: 167, 169; ул. Тухачевского: 222. Бойлер с питьевой водой поставят на ул. Магнитогорская, 4.

Работы по перекладке транзитной водопроводной линии будут производиться 13 марта ночью у дома № 369 по Ново-Садовой. Холодную воду подключат утром 14 марта в 6:00.

14 марта из-за переврезки двух линий на проспекте Кирова холодную воду отключат на пр. Кирова, 365 с 9:00 до 17:00. В этот же день для замены задвижки временно прекратят подачу воды в офисное здание на ул. Пятигорской, 11. Время работ - с 9:00 до 20:00.

15 марта жителям ул. Свободы, 110, 112, 144; ул. Воронежская, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 19; ул. Победы, 100А, 102 стоит запастись водой. Причина отключения - замена запорной арматуры на ул. Свободы. Работы будут продолжаться с 8:00 15 марта до 8:00 16 марта.

16 марта из-за работ на насосной станции подкачки с 9 до 14 часов будет отключена холодная вода на ул. Свободы: 86 и 88. Также в 23 часа 16 марта в ночь на пятницу будут подключать новую линию диаметром 200 мм. Работы рассчитаны до 5 часов утра 17 марта, без воды будут пр. Кирова, 385а, 395, 399; ул. Г. Димитрова, 56, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80.