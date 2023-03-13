Самарцы не возразили против строительства причала для катеров на набережной реки Самара

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, связанных с потенциальной застройкой набережной реки Самара в Железнодорожном районе.
Заявитель просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8252 кв. м в пойме реки Самары под причалы для маломерных судов. Территория находится в частной собственности, по данным публичной кадастровой палаты, ее можно использовать под производственные помещения.
В общественных обсуждениях приняли участие 23 человека. Все они высказались положительно.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?