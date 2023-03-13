Самарцы не возразили против строительства причала для катеров на набережной реки Самара

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, связанных с потенциальной застройкой набережной реки Самара в Железнодорожном районе.

Заявитель просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8252 кв. м в пойме реки Самары под причалы для маломерных судов. Территория находится в частной собственности, по данным публичной кадастровой палаты, ее можно использовать под производственные помещения.

В общественных обсуждениях приняли участие 23 человека. Все они высказались положительно.