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Самарцы не возразили против строительства причала для катеров на набережной реки Самара

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, связанных с потенциальной застройкой набережной реки Самара в Железнодорожном районе.

Заявитель просил предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 8252 кв. м в пойме реки Самары под причалы для маломерных судов. Территория находится в частной собственности, по данным публичной кадастровой палаты, ее можно использовать под производственные помещения.

В общественных обсуждениях приняли участие 23 человека. Все они высказались положительно.

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