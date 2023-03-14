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Самарчанка получила срок за оформление выплат на несуществующего ребенка

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 27-летняя жительница Кировского района осуждена на три года условно за мошенничество при получении выплат, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что женщина подала заявление в государственное казенное учреждение для выплат в связи с рождением третьего и последующего ребенка.

Полицейские установили, что для получения необходимых документов женщина, предварительно сделав медицинский аборт, предоставила ложные сведения о рождении ею третьего ребенка в ОЗАГС Кировского района областного центра.

На основе поданных документов в период с июня 2018 г. по апрель 2022 г. безработная, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму порядка 634 тыс. рублей.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, совершенное в крупном размере). В итоге судом Ленинского районного Самары преступнице назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года. Также она обязана возместить причиненный областному бюджету ущерб в размере 634 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

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