Самарцы не поддержали проект точечной застройки в Ленинском районе

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, на которых жителям предлагалось решить: нужна ли многоэтажная жилая застройка в Ленинском районе.
В частности, речь шла о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования двух участков: площадью 522 кв метра и 6027 кв метров в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова и Ленинской.
В обсуждениях приняли участие 16 самарцев, большинство проголосовало против многоэтажной жилой застройки. Причина возражений: уже имеющиеся недострои в Ленинском районе и большое количество кинутых дольщиков.
"Сам план застройки даже не представлен на сайте, — мотивируют жители. — Лишь бы землю застолбить, а далее хоть трава не расти. В этом районе сейчас уже есть два недостроя, один из них — ТСЖ "Кристалл". Достройте сначала эти объекты. Совершенно непонятна отстраненная позиция администрации города. Тротуары не чистятся, зато конкурсы на застройку выносятся с завидной регулярностью".
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.