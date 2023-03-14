Самарцы не поддержали проект точечной застройки в Ленинском районе

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, на которых жителям предлагалось решить: нужна ли многоэтажная жилая застройка в Ленинском районе.

В частности, речь шла о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования двух участков: площадью 522 кв метра и 6027 кв метров в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова и Ленинской.

В обсуждениях приняли участие 16 самарцев, большинство проголосовало против многоэтажной жилой застройки. Причина возражений: уже имеющиеся недострои в Ленинском районе и большое количество кинутых дольщиков.

"Сам план застройки даже не представлен на сайте, — мотивируют жители. — Лишь бы землю застолбить, а далее хоть трава не расти. В этом районе сейчас уже есть два недостроя, один из них — ТСЖ "Кристалл". Достройте сначала эти объекты. Совершенно непонятна отстраненная позиция администрации города. Тротуары не чистятся, зато конкурсы на застройку выносятся с завидной регулярностью".