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Общество

Самарцы не поддержали проект точечной застройки в Ленинском районе

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, на которых жителям предлагалось решить: нужна ли многоэтажная жилая застройка в Ленинском районе.

В частности, речь шла о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования двух участков: площадью 522 кв метра и 6027 кв метров в границах улиц Маяковского, Садовой, Чкалова и Ленинской.

В обсуждениях приняли участие 16 самарцев, большинство проголосовало против многоэтажной жилой застройки. Причина возражений: уже имеющиеся недострои в Ленинском районе и большое количество кинутых дольщиков.

"Сам план застройки даже не представлен на сайте, — мотивируют жители. — Лишь бы землю застолбить, а далее хоть трава не расти. В этом районе сейчас уже есть два недостроя, один из них — ТСЖ "Кристалл". Достройте сначала эти объекты. Совершенно непонятна отстраненная позиция администрации города. Тротуары не чистятся, зато конкурсы на застройку выносятся с завидной регулярностью".

Гид потребителя

Последние комментарии

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А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.

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Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта

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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.

Сара Макатова 20 января 2023 11:28 Жители Самары выступают против строительства высотки около школы на пр. Юных Пионеров

Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.

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