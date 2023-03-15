В деле о хищении топлива на АЗС с помощью "жучков" поставлена точка

Стало известно о судьбе последнего фигуранта резонансного дела о хищении топлива на АЗС с помощью "жучков".

9 марта вступило в силу постановление Октябрьского районного суда Самары от 20 февраля о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении Владимира Чуфистова, которого обвиняли в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Напомним, Владимир Чуфистов был одним из подсудимых по уголовному делу о хищении топлива на АЗС с помощью "жучков". А всего фигурантами дела являлись пять человек: экс-заместитель гендиректора по розничным продажам АО "Самаранефтепродукт" Сергей Юдин, бывший замдиректора по производству Кряжского филиала ООО "Самара-Терминал" Константин Салко и территориальные руководители автозаправочных комплексов Владимир Чуфистов, Игорь Петрушин и его жена Ольга Клиентова. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии предварительного следствия, с их ведома на некоторых АЗС установили аппараты с измененным программным обеспечением, которое показывало клиенту, что ему "налили" столько топлива, сколько он оплатил, а по факту - меньше. В сговоре с Клиентовой, Петрушиным и Чуфистовым следствие заподозрило одного из руководителей нефтебазы, поставлявшей топливо (Константина Салко), и Сергея Юдина. С мая 2012 г. по февраль 2013 г. от действий сообщников, как считали правоохранители, пострадали сотни физических и юридических лиц, которым был причинен ущерб свыше 2,8 млн рублей.

Уголовное дело возбудили в апреле 2013 г., оно находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.

По окончании следствия дело поступило в Октябрьский районный суд Самары. Его начали рассматривать в августе 2016 года. Тогда в нем насчитывалось 750 потерпевших. Но в их числе оказалась прокуратура Самарской области, чьих водителей также якобы обманули на заправках. Из обвинительного заключения следовало, что надзорному ведомству причинен ущерб 7287,25 рубля. Из-за этого прокуратура Самарской области не могла утвердить обвинение, 31 января 2017 г. суд вернул дело прокурору для устранения нарушений.

Прокуратура пыталась оспорить это решение в Самарском областном суде, но не добилась успеха. И дело поступило для изучения и принятия решения в прокуратуру Ульяновской области. В итоге обвинительное заключение утвердили.

Во второй раз уголовное дело поступило для рассмотрения в Октябрьский районный суд 10 января 2018 года. Процесс вела судья Юлия Лобанова. Сторону гособвинения представлял представитель прокуратуры Ульяновской области.

Во время процесса выяснилось, что в обвинительном заключении не были указаны существо обвинения, место и время совершения преступления и прочее. Кроме того, суд признал заключения четырех экспертиз недопустимыми доказательствами, что не позволяло установить размер ущерба.

12 ноября 2020 г. материалы в отношении Владимира Чуфистова выделили в отдельное производство для соединения с другим делом. 29 декабря оставшимся подсудимым - Игорю Петрушину, Ольге Клиентовой, Константину Салко и Сергею Юдину - суд вынес оправдательный приговор. Это решение не удалось оспорить ни в апелляции, ни в кассации.

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, уголовное дело Владимира Чуфистова поступило в Октябрьский районный суд 12 ноября 2020 года. А 6 октября 2021 г. производство приостановили из-за тяжелой болезни подсудимого. Процесс возобновили 2 февраля 2023 года. 20 февраля суд вынес постановление о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков уголовного преследования. 9 марта это постановление вступило в силу, 13 марта дело оформили и передали в архив.