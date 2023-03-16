Журналист "Волга Ньюс" стал призером всероссийского конкурса "МедиаТур"

Журналист "Волга Ньюс" Анна Вырина стала призером VI Всероссийского конкурса журналистов и блогеров "МедиаТур".

Церемония подведения итогов конкурса состоялась 14 марта в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет" в Москве.

Всего на участие в конкурсе была заявлена 301 публикация из 42 регионов страны. В шорт-лист вошли 132 работы из 30 регионов страны.

В номинации "Приключенческий туризм" в категории "Журналист" Анна получила второе место за материал "Пересечь Россию на мотоцикле, или Что движет мототуристами".

Также второе место было отдано самарчанке в номинации "Гастрономический туризм", но в категории "Блогер" за материал "ТОП ресторанов России по версии Henry".

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор электронной газеты RATA-news, председатель Жюри Всероссийского конкурса "МедиаТур" Ирина Тюрина отметила, что ей понравились обе статьи: "Вы так пишите про еду, что захотелось самой попробовать. Вот так и надо! Чтобы турист прочитал и захотел поехать".

Всего журналисты и блогеры Самарской области получили семь дипломов.