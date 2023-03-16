Журналист "Волга Ньюс" стал призером всероссийского конкурса "МедиаТур"

Журналист "Волга Ньюс" Анна Вырина стала призером VI Всероссийского конкурса журналистов и блогеров "МедиаТур".
Церемония подведения итогов конкурса состоялась 14 марта в рамках Международной туристической выставки "Интурмаркет" в Москве.
Всего на участие в конкурсе была заявлена 301 публикация из 42 регионов страны. В шорт-лист вошли 132 работы из 30 регионов страны.
В номинации "Приключенческий туризм" в категории "Журналист" Анна получила второе место за материал "Пересечь Россию на мотоцикле, или Что движет мототуристами".
Также второе место было отдано самарчанке в номинации "Гастрономический туризм", но в категории "Блогер" за материал "ТОП ресторанов России по версии Henry".
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор электронной газеты RATA-news, председатель Жюри Всероссийского конкурса "МедиаТур" Ирина Тюрина отметила, что ей понравились обе статьи: "Вы так пишите про еду, что захотелось самой попробовать. Вот так и надо! Чтобы турист прочитал и захотел поехать".
Всего журналисты и блогеры Самарской области получили семь дипломов.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.